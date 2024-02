Polskie przedsiębiorczynie chcą zatrudniać osoby po 50 r.ż., neuroatypowe i z niepełnosprawnościami

Przedsiębiorcze Polki korzystają ze sztucznej inteligencji i są gotowe na tworzenie różnorodnych zespołów. Trzy na cztery respondentki zatrudniłyby w swoim zespole osobę powyżej 50 roku życia, a 58 proc. – osobę z niepełnosprawnością lub neuroatypową.

AI w firmie? Polki mówią tak

Sukces Pisany Szminką przedstawia wyniki trzeciej części raportu „Bizneswoman Roku: Polki i przedsiębiorczość 2023”. Z najnowszej części raportu najstarszej i największej organizacji od 15 lat wspierającej przedsiębiorczość kobiet, wynika, że wśród uczestniczek badania 21 proc. deklaruje, że wykorzystuje już narzędzia sztucznej inteligencji w swojej codziennej pracy. Z kolei ⅕ planuje zacząć po nie sięgać. Ponad połowa (56 proc.) ankietowanych deklaruje, że nie używa narzędzi AI w swojej pracy.

– Z przeprowadzonego badania wiemy, że dwie na pięć ankietowanych wykorzystuje lub zamierza rozpocząć korzystanie z narzędzi sztucznej inteligencji w swojej codziennej pracy. To bardzo dobra wiadomość, oznacza to, że Polki, w tym także przedsiębiorczynie prowadzące własne biznesy, są świadome roli nowoczesnych rozwiązań, które mogą usprawnić pracę niemal każdej firmy. Nie obawiają się eksperymentowania i wiele z nich chętnie sięga po najnowsze narzędzia – mówi Wojciech Włodarczyk, prezes firmy IGT Poland, Partnera konkursu Bizneswoman Roku w kategorii Liderka w Nowych Technologiach. – Jednocześnie jednak nadal ponad połowa respondentek nie korzysta z narzędzi AI, dlatego tak ważne jest nagłaśnianie sukcesów przedsiębiorczych kobiet w dziedzinie nowych technologii, jako role models dla pozostałych.

Przedsiębiorczynie chętne do tworzenia różnorodnych zespołów

Jak Polki zapatrują się na zatrudnianie nowych osób? Wśród respondentek, które prowadzą lub chciałyby prowadzić własny biznes, aż 75 proc. deklaruje, że zatrudniłyby w swojej firmie osobę powyżej 50 roku życia, a 58 proc. – osoby z niepełnosprawnością lub neuroatypowe. Jednocześnie jednak niewielki odsetek badanych już ma w swoim zespole pracowników w wieku powyżej 50 lat (5 proc.) oraz z niepełnosprawnościami lub neuroatypowych (3 proc.). Aż ⅓ respondentek przyznaje, że trudno jej określić, czy zdecydowałaby się zatrudnić w swojej firmie osobę z niepełnosprawnością lub neuroatypową.

– W NatWest Polska od lat podkreślamy jak istotna jest inkluzywność w biznesie, chcemy w Konkursie wyróżniać firmy, które szczególnie dbają o wyrównywanie szans w swoich organizacjach i poza nimi. Umiarkowanie cieszy fakt, że trzy na cztery badane deklarują, że zatrudniłyby pracownika/pracowniczkę po 50 roku życia, wskazuje to, że ageizm nie jest domeną obecnych w Polsce przedsiębiorstw. Ponad połowa deklaruje także, że przyjęłaby do zespołu osobę z niepełnosprawnością czy osobę neuroatypową, jednak co trzecia nie jest już tego pewna. Pokazuje nam to, że nadal wiele w temacie włączania jest do zrobienia, stąd też nie poprzestajemy w naszych działaniach wspierania różnorodności. Stale dążymy do tego, aby być przykładem dobrych praktyk oraz źródłem pozytywnych zmian w świecie biznesu i wspierania niedoreprezentowanych społeczności – mówi Andrzej Pacek, dyrektor firmy NatWest Group Polska, Partnera w kategorii Pracodawca Równych Szans.

Więcej stresu i trudności niż wcześniej

Przedsiębiorczynie stresują się częściej. Blisko dwóm na trzem respondentkom w ostatnim roku towarzyszył większy stres (34 proc. – „zdecydowanie tak”, 30 proc. – „raczej tak”). Jedynie 30 proc. ankietowanych deklaruje, że w ostatnich 12 miesiącach nie stresowało się w pracy więcej niż w przeszłości (24 proc. – „raczej nie”, 6 proc. – „zdecydowanie nie”). Blisko co piąta badana przyznaje, że boryka się z bezsennością czy problemami ze snem bardzo często, a co trzecia – czasami. Co czwarta respondentka deklaruje, że kłopoty ze snem miewa rzadko, a jedynie 23 proc. – bardzo rzadko lub nigdy.

Prowadzenie firmy jest trudniejsze. Jedynie 5 proc. uczestniczących w badaniu przedsiębiorczyń deklaruje, że obecnie prowadzenie działalności jest łatwiejsze niż 4 lata temu. Blisko co dziesiąta respondentka uważa, że aspekt ten nie uległ w ostatnich latach zmianie. Niemal 70 proc. ankietowanych przyznaje, że prowadzenie firmy obecnie jest trudniejsze niż 4 lata temu (16 proc. – „nieco trudniejsze”, 53 proc. – „znacznie trudniejsze”). Respondentki prowadzące własny biznes zostały zapytane także o to, jak w ostatnich latach rozwijały swoją firmę. Aż 40 proc. wskazuje biznes stacjonarny i online, natomiast co trzecia badana postawiła na rozwój stacjonarny, a 18 proc. – biznes online.

Konkurs Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku od 15 lat nagradza polskie przedsiębiorczynie oraz liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności i włączania. Jako pierwszy konkurs tego typu nagradza także mężczyzn, którzy wspierają kobiety i realizują politykę różnorodności i włączania.

