Wakacje od ZUS dla przedsiębiorców. Projekt rządowy ma trafić do Sejmu jeszcze w marcu 2024 r. i zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku

Gospodarka 2024: nim firmy budowlane zaczną stawiać nowe zeroemisyjne budynki a stare termomodernizować, same potrzebują inwestycji

Płyta fundamentowa budynku wykonana z niskoemisyjnego betonu, wytworzonego z cementu o niskim śladzie węglowym, skrupulatna segregacja i recykling odpadów budowlanych - to tylko niektóre z rozwiązań, stosowanych dziś w celu stworzenia budynków, które nie tylko spełniają najwyższe standardy, ale także integrują się harmonijnie z otaczającym je środowiskiem. To wstęp do zeroemisyjności budynków.