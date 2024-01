Jaka inflacja w grudniu 2023 r.? GUS podał dane

Świetny początek 2024 roku w gospodarce. Do małych firm wraca optymizm jakiego nie było od sześciu lat

Badane pod względem oczekiwanej koniunktury małe firmy spodziewają się w 2024 roku zwiększenia sprzedaży i planują inwestycje jakich nie projektowały od dawna. To efekt optymizmu co do szybkiego spadku inflacji oraz powrotu gospodarki na szybką ścieżkę rozwoju – ze wzrostem produktu krajowego brutto na poziomie powyżej 4 proc. rocznie.