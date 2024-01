W co najlepiej inwestować w 2024 roku?

Sztuczna inteligencja była tematem numer 1 w 2023 roku. Na pewno i w 2024 warto będzie w nią inwestować. Gdzie jeszcze jest szansa na zyski? Na jakie inwestycje warto zwrócić uwagę?

Inwestowanie w nowe technologie

Rynek technologiczny jest w ciągłym rozwoju, wciąż pojawiają się nowe gałęzie, a stare jeszcze się nie zdążyły się zdezaktualizować. Jak zawsze nie wiemy co przyniesie przyszłość, możemy jednak szacować, które z nich już dziś przedstawiają perspektywy na szybki rozwój i podbicie rynków.

Co na początek jest warte zainteresowania? Wśród wiodących technologii, które mają taką szansę są szeroko pojęte obliczenia przestrzenne. To przywodzące na myśl lekcje matematyki pojęcie obejmuje technologie takie jak rzeczywistość rozszerzona (AR), rzeczywistość wirtualna (VR) i rzeczywistość mieszana (MR). Technologie te mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki współdziałamy z otaczającym nas światem i są już wykorzystywane w różnych branżach, w tym w rozrywce, medycynie i produkcji.

Obliczenia przestrzenne to jeden z tych obszarów, który przyciąga coraz większą uwagę. Na tym polu interesujące jest wprowadzenie przez Apple Apple Vision Pro, pierwszego komputera przestrzennego. Urządzenie to, którego premiera zaplanowana jest na rok 2024, ma płynnie łączyć treści cyfrowe ze światem fizycznym, prezentując w pełni trójwymiarowy interfejs użytkownika sterowany oczami, rękami i głosem. To znaczący krok w przyszłość, w której interakcja cyfrowa będzie bardziej wciągająca i intuicyjna – wskazuje dyrektor Freedom Finance Europe Poland Olena Bondar.

Według doniesień Apple intensywnie inwestuje w obliczenia przestrzenne i podobno pracuje nad własnym zestawem słuchawkowym AR/VR. Jeśli Apple zdoła wprowadzić ten produkt na rynek, może to wywołać nową falę zainteresowania tą działką technologiczną i doprowadzić do powstania nowych branż i przedsiębiorstw.

Myśleć ekologicznie

Warto zwrócić też uwagę na rozwiązania ekologiczne. Innym trendem jest szeroko pojęty rozwój branży związanej z ekologią czy ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych. W tym aspekcie dynamicznie rozwija się elektromobilność.

– Przewiduje się, że wartość rynku infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych o dużej ładowności w 2024 r. będzie miała wartość nieco poniżej 7,4 miliarda dolarów. Ponadto do 2030 r. zapotrzebowanie na energię do ładowania pojazdów elektrycznych może osiągnąć 53 miliardy kilowatogodzin, co wskazuje na wysoki wzrost dynamiki tego sektora, a także OZE i sieci dystrybucyjnych – uzasadnia Olena Bondar.

– Oprócz obliczeń przestrzennych i infrastruktury pojazdów elektrycznych istnieje szereg innych obszarów, w których w 2024 r. mogą pojawić się nowe szanse. Przykładem może być Web3, czyli nowa wizja internetu oparta na technologii blockchain. Web3 ma potencjał, aby zrewolucjonizować wiele branż, w tym finanse, sieci społecznościowe i gry. Obliczenia kwantowe również mogą zmienić wiele gałęzi przemysłu, w tym tworzenie nowych leków, materiałoznawstwo i finanse – dodaje dyrektor polskiego oddziału Freedom Finance Europe.

A co z ryzykiem inwestycyjnym? Inwestorzy zainteresowani nowymi i wschodzącymi branżami powinni dokładnie rozważyć ryzyko przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Nowe i wschodzące branże mogą być niestabilne, innowacje czasem trafiają w ślepy zaułek, a firmy je wprowadzające tracą. Ale jeśli uda im się rzeczywiście postawić kolejny krok w rozwoju lub zrewolucjonizować swoją branżę mogą również oferować wysokie zyski inwestorom skłonnym podjąć ryzyko. Jednak sukces każdej branży zależy od wielu czynników, w tym postępu technologicznego, akceptacji rynku, wsparcia regulacyjnego i wielu innych. Dlatego w stale zmieniającym się krajobrazie gospodarczym ważne jest, aby być na bieżąco, dostosowywać się i uważnie przyglądać się działalności firm, na które chcemy postawić.

