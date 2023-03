Software house, czyli wsparcie technologiczne i regulacyjne biznesu

Nie wszystkie firmy korzystające z kompleksowych rozwiązań IT mogą sobie pozwolić na skompletowanie własnego zespołu specjalistów w tej dziedzinie. Bywa również, że zapotrzebowanie spółek na tego typu usługi przybiera charakter incydentalny, co podważa ekonomiczną rację stałego zatrudnienia grona wykwalifikowanych ekspertów. W obu przypadkach trafnym rozwiązaniem wydaje się skorzystanie z zewnętrznego software house’u. Tym bardziej że takie spółki oferują dziś nie tylko usługi IT, ale też wsparcie z zakresu regulacji prawnych.

Software house – czym jest

Firmy IT typu software house zatrudniają z reguły programistów, którzy na życzenie klienta biznesowego tworzą systemy, rozwiązania chmurowe czy aplikacje mobilne i webowe.



Wielu pracodawców, których działalność biznesowa opiera się na nowych technologiach, może stanąć przed dylematem, czy tworzyć własny dział specjalistów, czy też korzystać z usług software house’u. Przy wyborze pierwszego rozwiązania należy liczyć się ze sporym budżetem. Programiści należą wszak do najlepiej opłacanych fachowców. Dzieje się tak m.in. dlatego, że podaż pracowników nie nadąża tu za popytem, zwłaszcza jeśli mówimy o osobach z rozległą wiedzą opartą na solidnym fundamencie zawodowego doświadczenia. Właśnie z takich specjalistów składają się najlepsze software house’y. Ich przewagę zdają się też tworzyć dodatkowe usługi, takie jak wsparcie z zakresu regulacji prawnych, analizy biznesowe, projektowanie UX czy też optymalizacja SEO.



Na skorzystanie z oferty software house'u może się zdecydować np. start-up, któremu brakuje zasobów – czy to finansowych, czy ludzkich – na realizację swoich projektów. Usługi grup zewnętrznych ekspertów z dziedziny architektury systemów, rozwiązań chmurowych, aplikacji mobilnych i webowych czy też otoczenia formalno-prawnego mogą okazać się korzystnym rozwiązaniem również dla firmy z ugruntowaną rynkową pozycją. Najczęściej wynika to po prostu z wyboru określonego modelu biznesowego. Spółka koncentruje się na swojej specjalności i kompletuje załogę pod kątem tego, co jest dla niej najistotniejsze i przynosi zysk. Gdy zaś potrzebuje narzędzi (np. nowej aplikacji), określa swoje oczekiwania i powierza zadanie przygotowania produktu partnerom z wybranego software house'u.

Dlaczego warto skorzystać z usług software house’u? Czas i pieniądz, ale korzyści znajdzie się więcej

Za skorzystaniem z oferty software house'u najmocniej wydaje się przemawiać argument ekonomiczny. Współpraca z zewnętrzną firmą może okazać się po prostu tańsza niż etaty dla programistów. Przesłanka ta nabiera dodatkowej wagi, gdy pracodawca wie, że w jego firmie zapotrzebowanie na określone usługi pojawia się okazjonalnie.

Istnieje także duże prawdopodobieństwo, że wyspecjalizowany w swojej branży software house może też zrealizować zamówienie szybciej, dostarczając przy tym produkt lepszej jakości, bardziej użyteczny, intuicyjny i graficznie dopracowany. Z jednej strony decyduje o tym rutyna, ale także tzw. stos technologiczny, czyli zasób np. języków programowania, narzędzi do optymalizacji pracy, w tym kreowania interfejsu użytkownika bibliotek i rozwiązań serwerowych.

Różne formy współpracy

Zlecenia dla firmy zewnętrznej często przybiera charakter jednorazowy, ale nawet wówczas współpraca z reguły nie kończy się na dostarczeniu gotowego produktu i rozliczeniu za usługę. W przypadku software house'u w grę wchodzi bowiem jeszcze wsparcie powdrożeniowe. Strony określają, że np. przez 24 kolejne miesiące usługobiorca będzie monitorował dostarczone i wdrożone rozwiązanie, reagując na pojawiające się w trakcie użytkowania potrzeby wprowadzania zmian lub korekt.

Zleceniodawca przekonany do walorów korzystania z outsourcingu i usług konkretnego software house'u często decyduje się na stałą współpracę w ramach ustalonego budżetu. Zewnętrzny partner może tu oszacować całkowity koszt pracy według ustalonej ceny albo przedstawić łatwo weryfikowalne faktury do rozliczenia.

Wyzwaniem bywają przepisy i wymogi regulatorów

Software house’y kojarzą się wprawdzie z usługami programistów, w praktyce jednak ich oferta jest znacznie szersza. Co więcej, w niektórych przypadkach posiłkowanie się zewnętrznymi specjalistami bywa wręcz konieczne, by nie pogubić się w gąszczu przepisów krajowych bądź np. unijnych oraz regulacji ogólnych związanych choćby z ochrony danych osobowych klientów. Są także regulacje charakterystyczne dla danej branży, np. usług finansowych online, gdzie w grę wchodzą wymogi dotyczące kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i zapobiegania nadużyciom finansowym.

Wkraczająca na taki rynek firma mogłaby szybko narazić się na uszczerbek wizerunku, ogromne koszty działań naprawczych czy wręcz utratę możliwości prowadzenia działalności, gdyby nie mogła liczyć wsparcie partnera z odpowiednim doświadczeniem i możliwościami technologicznymi. Przykładem może tu być software house Cyber Geeks, czyli zespół specjalistów z branży finansowej (FinTech, RegTech), gwarantujący także wsparcie ekspertów z zakresu regulacji prawnych (AML, RODO, compliance), za którymi stoi 12-letnie rynkowe doświadczenie oraz rynkowy sukces związany z najpierw krajową, a następnie globalną ekspansją polskiego fintechu Cinkciarz.pl.

Wybierz software house, który dopasuje się do Twojej firmy

Korzystanie z usług firm zewnętrznych może wiązać się z pewnymi obawami. Aby je ograniczyć, warto wybrać software house, za którym stoi renomowana marka. Chodzi tu m.in. o staż i osiągnięcia. Niezwykle ważne jest także partnerskie podejście do biznesowych relacji.

Wśród rynkowej konkurencji można wyłonić software house, który na czas realizacji zadania stanie się niejako częścią zespołu swojego zleceniodawcy, umożliwiając mu na każdym kroku aktywny udział w projekcie, weryfikację postępów oraz decyzje dotyczące proponowanych rozwiązań.

Optymalne wydaje się nawiązanie współpracy z podwykonawcą, który potraktuje zlecenie jak swój własny projekt. Będzie od początku do końca otwarty na uwagi, przeanalizuje rozwiązania konkurencji, zoptymalizuje czas wdrożenia, dobierze też odpowiednią technologię w oparciu o plany i potrzeby swojego klienta.

Andrzej Arendt, CEO Cyber Geeks