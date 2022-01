Praca zdalna zwiększa możliwość cyberataku. Cyberbezpieczeństwo firm w czasie pandemii

Wejście w tryb pracy zdalnej zwiększyło popularność cyberataków – a na to zdecydowana większość polskich firm nie jest przygotowana. Po wybuchu pandemii jedynie 25 proc. firm zwiększyło wydatki na poprawę zabezpieczeń przed cyberatakami. Zaniedbania w tej kwestii mogą być fatalne w skutkach, a problem jest tym poważniejszy, że ataki w sieci z każdym miesiącu rosną w siłę. Ponad połowa (55 proc.) firm w Polsce ocenia, że pandemia przyczyniła się do ryzyka wzrostu cyberataków. Aż 64 proc. firm odnotowało co najmniej jeden taki incydent. Niestety tylko 25 proc. firm zwiększyło wydatki na poprawę bezpieczeństwa w sieci.

Polski Ład. Działalność w formie jednoosobowej spółki komandytowo-akcyjnej to w warunkach Polskiego Ładu ciekawe rozwiązanie. Brak oskładkowania ZUS, w tym składką zdrowotną, jak i nieobarczenie daniną solidarnościową to korzyści przemawiające za funkcjonowaniem firmy w tej strukturze.

Wpływy z mandatów 2022. Kary dla kierowców wzrosły nawet 10-krotnie. Jaką sumę to da w perspektywie roku? I na co pójdą te pieniądze?

Kryzys w branży moto? Nie wszędzie. Co szóste nowe auto to Toyota. Hyundai urósł o blisko 46 proc., a Lexus ma za sobą najlepszy rok w historii.

Ulga podatkowa dla frankowiczów – wpłynął projekt rozporządzenia przedłużającego dotychczasowego rozwiązania

Rozporządzenie ma być zachętą dla kredytodawców do podejmowania działań zmierzających do umarzania wierzytelności osobom fizycznym z tytułu udzielonych im kredytów mieszkaniowych. Rozwiązanie to miałoby zastosowanie do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których działalność podlega nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, uprawnionych do udzielania kredytów (pożyczek) na podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania. Projektowana regulacja dotyczyłaby więc takich sytuacji, w których podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych umarzaliby osobom fizycznym wierzytelności z tytułu zabezpieczonych hipotecznie kredytów, na podstawie zawieranych ugód.