Poprawki do ustawy dot. czynszów w galeriach handlowych odrzucone

Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy dot. czynszów w galeriach handlowych. Jakie poprawki zostały przyjęte?

Sejm odrzucił 24.06.2021 r większość poprawek Senatu do ustawy dotyczącej czynszów w galeriach handlowych, m.in. skreślającą zapis o stosowaniu regulacji do umów zawartych przed 14 marca 2020 r.

Uchwalona 20 maja br. przez Sejm nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19 przewiduje m.in., że w okresie obowiązywania zakazu działalności galerii handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. czynsz dla najemców zostanie obniżony o 80 proc., natomiast przez 3 miesiące po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności będzie to 50 proc. Zgodnie z zapisem ustawodawcy, nowa regulacja będzie stosowana w przypadku ewentualnych kolejnych zakazów handlu i ma dotyczyć umów najmu zawartych przed dniem 14 marca 2020 r.

Senat wprowadził szereg poprawek do noweli, m.in. wykreślił zapis o stosowaniu regulacji do umów zawartych przed 14 marca 2020 r., argumentując to koniecznością objęcia przepisem wszystkich umów najmu powierzchni handlowej.

W czwartkowym głosowaniu Sejm odrzucił tę poprawkę Senatu, podobnie jak szereg innych, dających prawo przedsiębiorcom do odwoływania się od odmownych decyzji ws. pomocy finansowej.

Jakie poprawki zostały przyjęte?

Sejm przyjął natomiast poprawkę Senatu, która przesądza, że najemca może uchylić się od skutków prawnych oferty przedłużenia umowy w galerii handlowej, na okres który jeszcze nie nastąpił. Przyjęcie tej poprawki rekomendowała wcześniej sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

Przychylono się też do dwóch poprawek redakcyjnych.

Nowela ustawy covidowej przewiduje ponadto przedłużenie terminu na realizację vouchera turystycznego z jednego roku do dwóch lat, co - jak wskazano w uzasadnieniu - umożliwi realizację przez podróżnego pierwotnej imprezy w warunkach bezpiecznych epidemicznie, natomiast organizatorom turystyki umożliwi bezgotówkowe rozliczenie się z podróżnymi.

Przesunięty termin

Przesunięto też termin zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów. Chodzi o środki, jakie TFZ wypłacił podróżnym z tytułu umów o udział w imprezie turystycznej, które nie odbyły się w związku z wybuchem pandemii. Zgodnie z nowelą, zwroty przez organizatorów turystyki do TFZ wypłat rozpoczną się nie od kwietnia 2021 r., lecz najpóźniej do końca grudnia 2021 r.

Nowelizacja przewiduje ponadto wsparcie sklepików szkolnych w postaci dofinansowania do wynagrodzeń, świadczenia postojowego, małej dotacji oraz zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawowym kryterium przyznania tej pomocy będzie, tak w tarczy branżowej, 40 proc. spadek przychodów i prowadzenie działalności na dzień 30 września 2020 r.

Teraz nowela trafi do podpisu prezydenta.(PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec

