Certyfikat covidowy - działa już aplikacja mobilna

Aplikacja weryfikująca covidowy certyfikat na iOS już działa, na Androida będzie za 2-3 dni - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Aplikacja certyfikatu covidowego gotowa

Mobilna aplikacja weryfikująca covidowy certyfikat przez odczytywanie kodu QR, jest już dostępna na platformie iOS, a na Androida powinna być gotowa za dwa, trzy dni – poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Rozporządzenie dotyczące Unijnych Certyfikatów COVID (UCC) będzie stosowane w Unii Europejskiej od 1 lipca. Polska jest w gronie państw członkowskich, które przeszły testy techniczne i korzystają już z systemu na zasadzie dobrowolności.

Jak pobrać certyfikat COVID?

Unijny Certyfikat COVID można pobrać przez Internetowe Konto Pacjenta IKP. Trzeba zalogować się i w zakładce "Certyfikaty", wybrać rodzaj certyfikatu i kliknąć "Pobierz kod QR". Później należy zapisać dokument na swoim urządzeniu lub wydrukować.

Certyfikat mogą pobrać osoby, które są w pełni zaszczepione, tzn. otrzymały dwie dawki szczepienia lub przyjęły jednodawkową szczepionkę. Certyfikat jest ważny od 14. do 365. dnia po podaniu ostatniej dawki.

Certyfikat może też otrzymać osoba, która ma negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Czas ważności takiego certyfikatu wynosi 48 godzin.

Certyfikat można także mieć po przechorowaniu COVID-19. Wówczas jest ważny od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR.

Milion pobrań certyfikatu COVID

W ciągu tygodnia z Internetowego Konta Pacjenta pobrano ponad 1 mln Unijnych Certyfikatów Covid – poinformowało na Twitterze Ministerstwo Zdrowia.

Certyfikat jest dowodem na to, że dana osoba przebyła chorobę COVID-19, ma negatywny wynik testu COVID-19 lub została zaszczepiona przeciwko COVID-19. Unijny Certyfikat Covid ma niwelować różnice w zakresie stosowanych przez państwa członkowskie obostrzeń i ograniczeń dla swobody przemieszczania się. Nie będzie on jednak warunkiem wstępnym dla ewentualnej podróży, ani nie będzie w sposób bezwarunkowy do niej uprawniał.

