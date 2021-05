Europejski Fundusz Gwarancyjny już wkrótce na polskim rynku

Europejski Fundusz Gwarancyjny został utworzony dobrowolnie i solidarnościowo przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, jako narzędzie walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19.

Czym jest Europejski Fundusz Gwarancyjny?

Ponad 14 miliardów złotych pochodzących z trzynastu instytucji finansowych z Polski trafi jeszcze w tym roku do polskich przedsiębiorców. Szacuje się, że w całym okresie aktywności Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego będą mogli oni skorzystać z finansowania antykryzysowego szacowanego nawet na 20 mld zł.

Kwoty szacowanego wolumenu są adekwatne do składki, jaką Polska zadeklarowała na poczet EFG w wysokości około 1,1 mld EUR. Europejski Fundusz Gwarancyjny został utworzony dobrowolnie i solidarnościowo przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, jako narzędzie walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. Środki zostały powierzone Grupie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na zaoferowanie gwarancji portfelowych oraz palety instrumentów dla funduszy podwyższonego ryzyka w celu poprawy dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania.

Ile państw jest w EFG?

Do EFG przystąpiły 22 państwa, z czego instytucje finansowe siedemnastu z nich zdołały przejść z sukcesem proces selekcji. Polska zajmuje obecnie wysokie 5. miejsce pod względem liczby zatwierdzonych projektów w EFG - przed m. in. Szwecją, Belgią i Niemcami. W czołówce plasują się zaś takie państwa jak Włochy, Hiszpania czy Francja.

„Bardzo się cieszę, że polski rynek finansowy w sposób odpowiedzialny zareagował i odpowiedział na wezwanie swoich klientów, a także polskiego rządu o skorzystanie z nowego europejskiego funduszu, współfinansowanego przez Polskę. Liczymy na to, że już w czerwcu zostaną udostępnione nowe środki dla polskich przedsiębiorców. Przedsiębiorcy powinni zyskać w efekcie dostęp do tańszego i prostszego finansowania – powiedział dr Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju, pracy i technologii.

Jak działa EFG?

Instytucje finansowe mogą skorzystać z zabezpieczenia ryzyka kredytowego w ramach trzech linii gwarancyjnych oferowanych w ramach EFG. Dwie linie udostępnione przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) ukierunkowane są na finansowanie głównie MŚP, a linia zarządzana przez EBI ukierunkowana jest na finansowanie dużych przedsiębiorstw oraz podmiotów ochrony zdrowia. Gwarancje udzielane są w trybie portfelowym na poziomie indywidualnych transakcji, włączanych do portfela przez uprawnione instytucje finansowe na podstawie delegacji udzielonych przez EBI lub EFI do podejmowania decyzji kredytowych, monitoringu i windykacji. Do współpracy zaproszono zarówno publiczne i prywatne instytucje kredytowe, finansowe (w tym m.in. podmioty leasingowe i faktoringowe) lub fundusze pożyczkowe oraz krajowe banki prorozwojowe (w Polsce BGK). Instytucja finansowa podejmuje decyzje kredytowe w oparciu o własne polityki, zasady i wytyczne, dotyczące głównie ryzyka kredytowego, które podlegają ocenie na etapie procesu due dilligence, który jest przeprowadzany w celu zakwalifikowania danej instytucji do współpracy z EBI lub EFI.

Z kolei paleta instrumentów kapitałowych EFG skierowana jest do kandydatów na pośredników finansowych, którymi są fundusze inwestycyjne i spółki celowe, dokonujące długoterminowych inwestycji kapitałem podwyższonego ryzyka, w postaci kapitału własnego, kapitału uprzywilejowanego, instrumentów quasi-kapitałowych, hybrydowych instrumentów dłużno-kapitałowych (instrumentów finansowych typu mezzanine) lub w postaci innego finansowania dłużnego.

Na co wpływają europejskie gwarancje?

Europejskie gwarancje wpływają m.in. korzystnie na zmniejszenie wymogów kapitałowych banków. Warunkiem zaoferowania kredytów lub pożyczek z gwarancjami EFG jest przeniesienie korzyści z gwarancji ze środków publicznych na odbiorców końcowych, czyli na przedsiębiorców. Tym samym gwarancje EFG ułatwiając dostęp do finansowania poprzez stymulowanie nowej akcji kredytowej w obecnych niekorzystnych warunkach rynkowych. Korzyści, które uzyskują klienci to przede wszystkim złagodzenie restrykcji i polityk kredytowych dotyczących pewnych typów dłużników lub sektorów, niższa cena finansowania, brak konieczności ustanowienia innego materialnego zabezpieczenia.

„Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE (KPK), jako szczególny ośrodek rządowy – tj. afiliowany przy rynku finansowym - inicjował lub wspiera polski rynek finansowy w staraniach o instrumenty finansowe z EFG. Wspomagamy wszystkich obecnych polskich wnioskodawców, których wnioski przekraczają już 14 mld zł. Kolejne wnioski są w przygotowaniu. Zapraszamy wszystkie instytucje finansowe, które jeszcze nie podjęły tej możliwości, ponieważ wnioski można składać tylko do października br. KPK będzie oczywiście wspierał także informacyjnie i promocyjnie przedsiębiorców w jak najszybszym dostępie do tych środków” – powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Kolejne instytucje finansowe zainteresowane szczegółami oferty EFG i zainteresowane nawiązaniem współpracy z EBI lub EFI mogą skorzystać z bezpłatnego i szybkiego wsparcia Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Do tej pory zainteresowanie współpracą z EFI lub EBI wyraziło kilkadziesiąt instytucji finansowych, z czego pierwszych trzynaście już przeszło z sukcesem w Luksemburgu (siedziba Grupy EBI) proces selekcji. Co ważne - należą do nich niemalże wszystkie rodzaje obsługujących biznes instytucji: banki, spółki leasingowe, fundusze pożyczkowe oraz fundusze podwyższonego ryzyka. Pozwoli to przedsiębiorcy wybrać dogodną formę i sposób finansowania do potrzeb. Zakłada się, że już w połowie roku oferta finansowania z gwarancjami EFG będzie dostępna dla polskich przedsiębiorców, którzy w długiej perspektywie realizowali rentowną działalność gospodarczą i spełnialiby podstawowe wymogi dla udzielenia finansowania komercyjnego przez kredytodawcę lub innych pośredników finansowych, lecz znaleźli się w trudnej sytuacji ze względu na gospodarcze skutki pandemii COVID-19.

Informacja o Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK)

KPK, działający jako ośrodek Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy ze Związkiem Banków Polskich i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, jest krajowym centrum kompetencyjnym ds. instytucji i instrumentów finansowych programów ramowych UE, wdrażanych przez unijne instytucje finansowe, w tym Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny we współpracy z krajowymi instytucjami finansowymi. Aktywność ośrodka koncentruje się zarówno na wsparciu instytucji finansowych w pozyskiwaniu gwarancji i instrumentów podziału ryzyka, jak również na wsparciu polskich przedsiębiorców w dostępie do oferty instrumentów finansowych UE w Polsce. Adresuje swoją działalność nie tylko w odniesieniu do banków, ale również do spółek leasingowych, faktoringowych, funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeniowych oraz funduszy podwyższonego ryzyka. Dzięki profesjonalnej działalności tego ośrodka prowadzonej w zakresie informacyjnym, edukacyjnym i doradczym została zbudowana szeroka oferta produktów dla przedsiębiorców udostępnianych przez narodowych pośredników finansowych. KPK jest również częścią krajowego systemu realizacji Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera) w zakresie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, w ramach którego jest także akredytowanym punktem kontaktowym współpracującym z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W obecnej perspektywie finansowej KPK obsługuje unijne instrumenty AntyCovid19, w tym także Europejski Fundusz Gwarancyjny oraz nowe instrumenty finansowe ujęte w Programie Invest EU 2021-2027.

