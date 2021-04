Szczepienia w firmach - termin startu coraz bliżej

Szczepienia w firmach

Jak poinformował Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii akcja szczepień w firmach ruszy od połowy maja. Nie ma jednak dokładnej daty, bo zależy ona od rzetelności i słowności koncernów produkujących szczepionki.

Do programu zostaną włączone duże i średnie firmy.

Obecnie trwają rozmowy na temat realizacji szczepień w przedsiębiorstwach. Jak zaznaczył Gowin "to było bardzo konkretne spotkanie pełne precyzyjnie formułowanych pytań po stronie środowisk biznesowych".

Jakie są warunki przystąpienia do szczepień?

Prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki podkreślił, że firmy są zainteresowane jak najszybszym przeprowadzeniem akcji szczepień w zakładach pracy. Jednak ostateczne kryteria kwalifikacji firm do programu szczepień będą znane w początku przyszłego tygodnia.

Dziś wiadomo, że powstaną możliwości łączenia firm w grupy, nie tylko w ramach grupy kapitałowej, ale również biorąc pod uwagę lokalizację.

"Kryteria ostateczne będą znane w początku przyszłego tygodnia, deklaracja otrzymana od ministra Michała Dworczyka mówi o 500 osobach. Jest otwarcie na to, żeby to było 500 osób w firmie łącznie ze współpracownikami czy osobami niezbędnymi do funkcjonowania tej firmy" - zapowiedział Witucki.

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin dodał, że celem rządu jest, aby szczepienia w firmach przebiegały w sposób "maksymalnie bezpieczny, maksymalnie szybko i na maksymalnie liberalnych zasadach".

Kto będzie mógł zostać zaszczepiony?

Szczepienia w zakładach pracy będą tylko dla chętnych pracowników.

Zgłosić się będą mogli pracownicy etatowi, współpracownicy, pracownicy z zagranicy.

Nie będzie ograniczeń dotyczących roczników osób, które będą szczepione.

Procedury dotyczące szczepień w zakładach pracy zostaną wkrótce opracowane.

