Nowe etykiety energetyczne - co to oznacza dla producentów?

Co oznaczają etykiety energetyczne?

Zgodnie z przeprowadzonym na zlecenie Komisji Europejskiej badaniem, 93% europejskich konsumentów rozpoznaje etykietę energetyczną, a 79% bierze ją pod uwagę, kupując nowe urządzenia elektryczne. Jednak dotychczas obowiązująca klasyfikacja efektywności energetycznej, nie jest dla konsumentów wystarczająco przejrzysta. Mając to na względzie w 2017 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie zmieniające system etykietowania energetycznego, polegający na powrocie do znanej i skutecznej skali „od A do G” i tym samym likwidację „plusów” czyli np. klas A+, A++ oraz A+++. Oznacza to, że urządzenia posiadające obecnie najwyższą klasę energetyczną będą klasyfikowane w grupie C lub D. Klasy A i B pozostaną puste, aby umożliwić producentom projektowanie bardziej efektywnych urządzeń.

Efektywność energetyczna stanowi środek do wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw energii, wpływa na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie wydatków na energię, zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz niwelowanie problemu ubóstwa energetycznego. Konieczne jest jednak odpowiednie etykietowanie, które staje się siłą napędową innowacyjnych zmian- powiedział podczas konferencji minister Michał Kurtyka.

Co wprowadzają nowe etykiety energetyczne?

Poza informacją nt. skali efektywności energetycznej, na nowych etykietach znajdą się też dotychczasowe jak i nowe piktogramy z dodatkowymi informacjami na temat urządzeń. Dotyczyć one będą np. klasy efektywności wirowania pralki, klasy efektywności energetycznej w trybie HDR dla telewizorów i wyświetlaczy elektronicznych czy informacja z ilością pikseli. Na etykietach zamieszczone będą też informacje na temat zużycia energii, które w zależności od produktu wyrażone będą w kWh, w kWh/rok, w kWh/1000h, w kWh/100 cykli. Ponadto w prawym górnym rogu etykiety zamieszczony będzie fotokod (kod QR) za pośrednictwem którego, konsumenci będą mogli pozyskać więcej szczegółowych informacji zawartych w karcie informacyjnej produktu.

Jakie produkty będą miały nowe etykiety energetyczne?

Obecnie systemem etykietowania energetycznego objętych jest 15 grup produktowych. W pierwszej kolejności nowe etykiety energetyczne opracowane zostały z myślą o produktach, takich jak: zmywarki do naczyń, pralki i pralko-suszarki, lodówki oraz telewizory i wyświetlacze elektroniczne. W kolejnym kroku, od 1 września 2021 r. obowiązywać będą nowe etykiety dla źródeł światła.

Równocześnie wraz z przepisami wprowadzającymi nowe etykiety energetyczne od 1 marca 2021 r. wchodzą także w życie przepisy rozporządzeń delegowanych e w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek, lodówek, telewizorów i zmywarek, które wprowadzają m.in. nowe wymogi poprawy żywotności, możliwości naprawy oraz ponownego użycia.

