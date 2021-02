Rynek assistance w pandemii rośnie w siłę

Co wpływa na rozwój rynku assistance?

Domowe assistance to najczęściej wybierane przez właścicieli domów i mieszkań rozszerzenie ubezpieczenia nieruchomości. Jak podają analitycy Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group - ten element wchodzi w zakres aż 98% polis. Jak się okazuje, Polacy nie tylko mają assistance, ale coraz częściej z niego korzystają. W 2020 roku liczba interwencji zwiększyła się o 34% w porównaniu z wcześniejszym rokiem.

- Na wzrost wpływają moim zdaniem dwa czynniki. Pierwszy to pandemia koronawirusa. W 2020 roku więcej czasu spędziliśmy w swoich domach i mieszkaniach. Chcąc nie chcąc bardziej je eksploatowaliśmy, a to przełożyło się na większą liczbę awarii. Drugi to rosnąca w ostatnich latach świadomość ubezpieczeniowa. W Polsce coraz więcej wiemy o ubezpieczeniach i można powiedzieć, że nauczyliśmy się z nich korzystać – mówi Andrzej Paduszyński z Compensy.

Co to jest assistance?

Assistance to pakiet usług gwarantujących natychmiastowe wsparcie w nagłych sytuacjach związanych z użytkowaniem nieruchomości. Polisa przydaje się przede wszystkim w przypadku wszelkiego rodzaju awarii – od awarii zamka w drzwiach po problemy z instalacją gazową.

Jakie są najczęściej wybierane usługi assistance?

Trzy zdecydowanie najczęstsze rodzaje usług assistance to w 2020 roku to wsparcie: hydraulika, serwisu AGD i elektryka. Na kolejnych pozycjach znajdują się ślusarz, technik urządzeń grzewczych, dekarz i serwis RTV.

Poniżej w tabeli top 10 problemów zgłaszanych w ramach assistance w zeszłym roku.

Lp. Kategoria zdarzenia % interwencji 1. Awaria hydrauliczna 47% 2. Awaria sprzętu AGD 26% 3. Awaria instalacji elektrycznej 13% 4. Uszkodzone lub zatrzaśnięte drzwi 6% 5. Awaria urządzeń grzewczych 4% 6. Uszkodzony dach 2% 7. Awaria sprzętu RTV 1% 8. Problemy z oknami i wybite szyby < 1% 9. Awaria komputerów < 1% 10. Konieczność opieki nad mieniem po szkodzie < 1%

Kiedy zadziała assistance?

W zależności od ubezpieczyciela domowe assistance zapewnia wsparcie nawet w kilkudziesięciu sytuacjach. Oprócz wyżej wymienionych to także m.in. opieka nad zwierzętami domowymi, usługi concierge, interwencje gazownika, murarza czy malarza.

- Assistance to jedna z najczęściej wykorzystywanych usług ubezpieczeniowych. Przydaje się w niespodziewanych sytuacjach, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. Z pozoru prozaiczne zdarzenia, np. cieknący kran czy niedomykające się drzwi, zajmują czas i potrafią przysporzyć sporych problemów. Pamiętajmy, że nie każdy chce i potrafi tego typu sprawy załatwiać na własną rękę – dodaje Andrzej Paduszyński z Compensy.

Źródło: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

