Klaudia Jachira: Władza zmusza Polaków do kombinowania [PODCAST]

Mam takie poczucie, że na obecnej władzy, która na sztandarach ma rodzinę – wyrok dotyczący aborcji się zemści i przyniesie zupełnie odwrotny skutek – mówi Klaudia Jachira.

Jak podkreśla w rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl) kobiety będą się bały rodzić dzieci w Polsce. Ani 500+, ani 1000+, ani 1500+ nie pomoże.





Dlaczego rząd nie chce rozmawiać?

Władza nie jest blisko ludzi, nie chce rozmawiać, tylko odgradza się od społeczeństwa.

Widzę obawę partii rządzącej przed rozmowami z ludźmi. Widać to m.in. w pracach sejmowych, jak robi się wszystko, żeby tej strony społecznej nie dopuszczać do konsultacji.

Widziałam niesamowity gniew ulicy i oddolne oburzenie społeczeństwa na to co robi władza. Chcę podkreślić, że te protesty mają w pełni charakter pokojowy. Największym oporem jest to, że ludzie siadają w jednym miejscu i nie chcą wstać.

Potrzeby przedsiębiorców to morze potrzeb

Ludzie dziś muszą się domagać, żeby pracować i wypracowywać kapitał Polski. Jeżeli im się nie pomoże, to państwo wkrótce nie będzie miało pieniędzy na swoją politykę. Wiele razy podkreślaliśmy, co trzeba zrobić, aby przedsiębiorcy mogli wrócić do pracy. Najbardziej nie lubię hipokryzji rządzących, kościoły otwarte a restauracje nie, teatry nie. To co się dzieje, to jest martwe prawo.

Klaudia Jachira – bezpartyjna posłanka z Koalicji Obywatelskiej

