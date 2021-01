Jak działa tarcza dla turystyki?

Co to jest tarcza dla turystyki?

Tarcza turystyczna to jeden z elementów tarczy antykryzysowej, skierowany do przedsiębiorstw poszkodowanych przez skutki pandemii Covid-19.

Co zawiera tarcza dla turystyki?

Tarcza dla turystyki zawiera:

preferencyjne pożyczki na zwroty wpłat klientów organizatorów turystyki,

Turystyczny Fundusz Zwrotów i Turystyczny Fundusz Pomocowy,

dodatkowe postojowe

zawieszenie składek ZUS dla branży turystycznej.

Bon turystyczny jako wsparcie dla turystyki

Bon Turystyczny to dopłata do wypoczynku w postaci jednorazowo przyznanego 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jednego dodatkowego świadczenia w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Bon będzie ważny do końca marca 2022 r.

Tylko do 14 stycznia 2021 r. z przekazano rodzinom 1,1 mln bonów o łącznej wartości blisko 1 miliarda zł.

Co można uzyskać z tarczy branżowej?

Tarcza branżowa gwarantuje dodatkowe wsparcie dla branży turystycznej.

Przygotowane narzędzia dla przedsiębiorców to:

postojowe (maksymalnie trzy razy) dla organizatorów turystyki i gestorów obiektów hotelarskich,

zwolnienie z ZUS dla organizatorów turystyki,

jednorazowe dodatkowe postojowe dla pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji, pilotów i przewodników oraz przewodników górskich,

dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw w wysokości do 5 tys. zł. (piloci i przewodnicy),

dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2 tys. zł przez 3 miesiące (piloci i przewodnicy, przewodnicy górscy).

Łącznie szacowany koszt tarczy turystycznej ma wynieść 850 mln zł.

