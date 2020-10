20 mld zł trafi do polskich firm w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego

Pieniądze z Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego

Akces Polski do EFG ogłosił już wicepremier Jarosław Gowin. – Do polskich firm trafiło już prawie 150 mld zł z tarczy antykryzysowej, w tym tarczy finansowej. Dostrzegamy jednak, że przedsiębiorcy w dalszym ciągu potrzebują pomocy, dlatego oferujemy im kolejne instrumenty wsparcia. Szacujemy, że z Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego do polskich firm trafi co najmniej 20 mld złotych – mówił wicepremier Jarosław Gowin podczas konferencji Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów finansowych Unii Europejskiej.

– Nowy fundusz nie zawiera tzw. kopert narodowych. Oznacza to, że skorzysta z niego ten kraj, którego instytucje najszybciej złożą aplikację i uzyskają akceptację Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dlatego apeluję do przedstawicieli krajowych instytucji finansowych o jak najszybsze podjęcie działań na rzecz przygotowania i uruchomienia preferencyjnej akcji finansowej dla polskich przedsiębiorców - podkreślił Gowin.





Cele Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego

Głównym celem funduszu jest zapewnienie wsparcia małym i średnim przedsiębiorcom poprzez zwiększenie im dostępu do finansowania.

Wysokość wsparcia z Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego

Zgodnie z planami Europejskiego Banku Inwestycyjnego, mnożnik finansowy w nowym funduszu ma wynieść co najmniej 5. To oznacza, że do Polski trafi pięciokrotnie wyższa wartość akcji finansowej (np. kredytowej czy leasingowej) od wartości kapitału „zainwestowanego” w EFG. Przekładając to na krajowy grunt, oczekujemy co najmniej 20 mld zł preferencyjnej akcji finansowej dla polskich przedsiębiorców w ciągu najbliższych 3 lat.

Jak będzie udzielane wsparcie?

Wsparcie z EFG udzielane będzie bezpośrednio lub pośrednio przez krajowe instytucje finansowe, w tym:

banki komercyjne;

instytucje finansowe i gwarancyjne, mikrofinansowe oraz rozwojowe;

spółki leasingowe, fundusze kapitałowe (venture capital);

spółki celowe i prywatne fundusze kredytowe itp.

Będą one korzystać z takich instrumentów, jak: pożyczki, inwestycje kapitałowe i quasi-kapitałowe, udziały w ryzyku, zakup papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami oraz gwarancje.

