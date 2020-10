Świadczenia pozapłacowe - jak koronawirus zmienił rynek

Świadczenia pozapłacowe - prywatna opieka zdrowotna na topie

Najbardziej reprezentatywnym rynkiem pod względem pozapłacowych świadczeń pracowniczych jest branża IT. To tutaj, mimo pandemii, pracodawcy nadal prześcigają się w benefitach, które skuszą ekspertów do podjęcia pracy. Najpopularniejszymi propozycjami do tej pory były prywatna opieka zdrowotna, (pojawiająca się w blisko 75% ogłoszeń), karta sportowa (68%) czy udział w międzynarodowych projektach (58%)[1]. Nie bez znaczenia jest również demografia – do 2025 roku 75% osób aktywnych zawodowo będą stanowić millenialsi[2]. Należy więc dobrze się przygotować, aby właśnie do nich dopasować swoją ofertę.

Jakich benefitów oczekuje młode pokolenie pracowników?

Dla osób wchodzących na rynek pracy niezwykle ważna jest możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji. Dostęp do szkoleń jest istotny dla blisko 50% respondentów[3]. Coraz częściej widać też odzwierciedlenie tych oczekiwań w ogłoszeniach. W zeszłym roku w prawie 56% opublikowanych ofert o pracę, pojawiła się informacja o dostępie do budżetu szkoleniowego[4].

Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników jest niezwykle istotne nie tylko dla nich samych, ale również dla pracodawcy. Poszerzanie kompetencji pozwala na jeszcze lepszą realizację swoich obowiązków, a także na modyfikowanie ich zakresu. Konkurencyjne wynagrodzenie to standard w naszej branży, dlatego specjaliści coraz większą wagę przywiązują również do innych aspektów swojej pracy. Z doświadczenia wiemy, jak dużą wartością dla pracowników IT jest ciągłe zachęcanie i motywowanie ich do podejmowania kolejnych wyzwań zawodowych. Istotne jest tutaj zagwarantowanie również wsparcia w poszerzaniu swoich umiejętności, np. finansowanie zdobywanych certyfikatów – komentuje Elżbieta Kozłowska, Talent Development Partner w Bonair S.A.

Świadczenia pozapłacowe w przyszłości

Poza szkoleniami do przyszłościowych benefitów, które powoli wkraczają na polski rynek, są także programy pożyczkowe, dodatkowe dni płatnego urlopu czy dofinansowanie studiów wyższych i podyplomowych. Co jeszcze za kilka lat może okazać się częstym świadczeniem?

Powoli w firmach zaczynają pojawiać się także Pracownicze Programy Inwestycyjne. Są to dobrowolne programy pozwalające na zainwestowanie swoich środków w konkretny cel. Pracodawcy mają tutaj dużą swobodę w ustalaniu warunków takich działań. Jedną z możliwości jest np. wykup pakietu akcji danej firmy czy grupy. Warto jednak podkreślić, że z perspektywy pracownika jest to długoterminowa inwestycja, która dodatkowo wiąże go z firmą. Musi być to więc świadoma decyzja podjęta przez osoby, które poznały już swoje miejsce pracy i chcą aktywnie angażować się w jego dalszy rozwój. W naszym kraju są to jednak początkujące programy, dlatego w Bonair jesteśmy na etapie sprawdzania, w jakiej formie będą najlepiej odzwierciedlały oczekiwania naszych pracowników – dodaje Elżbieta Kozłowska.

Odpowiednio dobrany system świadczeń pozapłacowych staje się coraz istotniejszy do skutecznego przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych. Warto więc pochylić się nad tym tematem i zobaczyć, co dla naszej docelowej grupy pracowników będzie atrakcyjnym dodatkiem.

