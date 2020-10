Rzecznik MŚP: czy można organizować targi on-line w strefie czerwonej?

Strefa czerwona i zakaz organizacji targów

Nowelizacją z dnia 16 października 2020 r. dokonano zmian w § 29 i § 30 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758, dalej: „Rozporządzenie”). W wyniku powyższych zmian wprowadzono do odwołania na obszarze czerwonym zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, ze zm.) oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami , takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z).

Jednocześnie, do odwołania na obszarze żółtym dopuszczono prowadzenie ww. działalności pod warunkiem realizowania jej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.





Zakaz konferencji on-line?

Po analizie powyższych regulacji, popartej opiniami przedstawicieli praktyki i doktryny prawa, Rzecznik MŚP doszedł do wniosku, że również na obszarze czerwonym za dopuszczalne należałoby uznać wykonywanie ww. działalności w formie on-line. Odmienny bowiem pogląd prowadziłby do wniosku, zgodnie z którym zakazana jest działalność, podczas której nie dochodzi do fizycznego kontaktu jej uczestników.

Tym niemniej, zasada pewności prawa wymaga w ocenie Rzecznika MŚP jednoznacznego uregulowania dopuszczalności prowadzenia takiej działalności on-line również na obszarze czerwonym. Dlatego pismem z 20 października 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Zdrowia z wnioskiem legislacyjnym w przedmiotowym zakresie.

