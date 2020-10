Nie będzie spadku obrotów w branży meblarskiej

Miał byś spadek, będzie wzrost

Produkcja sprzedana polskiej branży meblarskiej może wzrosnąć w '20 o 2,5 proc. - prognozują analitycy Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Wcześniejsze szacunki mówiły, że z powodu pandemii koronawirusa produkcja sprzedana polskiej branży meblarskiej może spaść o ok. 6 proc.

Większa sprzedaż mebli

Aktualizacja prognozy - nawet +2,5 proc. wzrośnie wartość produkcji sprzedanej branży meblarskiej w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku. To oznacza około +1,3 mld zł w stosunku do wyniku z ubiegłego roku, który wynosił 50,5 mld zł. Szacowany wynik branży meblarskiej w 2020 roku jest diametralnie inny niż we wcześniejszych prognozach, zakładających spadek obrotów - poinformowała OIGPM.

Brak urlopu i zakupy mebli

W raporcie wymieniono trzy czynniki, które działają na korzyść branży: szybsze niż na początku prognozowano otwarcie handlu, inwestycje Europejczyków w wyposażenie mieszkań w konsekwencji rezygnacji z wakacyjnych wyjazdów, niski kurs złotówki w stosunku do euro.

Z raportu wynika, że zatrudnienie w branży w okresie luty-lipiec spadło o 7 tysięcy etatów, ale przeciętne zatrudnienie ponownie wzrasta, a 17 proc. ankietowanych firm deklarowało we wrześniu wzrost poziomu zatrudnienia rok do roku.

