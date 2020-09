Firmy przemysłowe ze spadkami [KOMENTARZ]

Nastroje w polskim przemyśle okazały się być gorsze od oczekiwań. Wskaźnik PMI w sierpniu spadł z 52,8 do 50,6 pkt. To o 2,2 pkt. mniej niż przed miesiącem. Co ciekawe, wcześniej spodziewano się wyniku na poziomie 53 pkt. Tym samym nadzieje, że jeszcze niedawno obserwowane odbicie nastrojów to trwała tendencja, okazały się płonne.