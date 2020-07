Co zmieni się w zakresie gospodarki zużytymi olejami?

Ograniczenie nielegalnego spalania zużytych olejów, co poprawi jakość powietrza; uszczelnienie systemu zagospodarowania olejów odpadowych; zmniejszenie skali szarej strefy w branży olejowej, co zwiększy wpływy do budżetu państwa - takie mają być efekty nowych przepisów dot. gospodarki zużytymi olejami. Projekt zmiany ustawy w tej sprawie opisany jest w raporcie „Gospodarka olejami zużytymi - założenia reformy i propozycja ustawy”.



Potrzeba nowych regulacji

Planowane zmiany to m.in.:

- utworzenie ogólnokrajowego systemu zbiórki olejów zużytych. Przyczyni się on bezpośrednio do zwiększenia poziomu odzysku olejów zużytych, a tym samym zlikwiduje zjawisko szkodliwego spalania.

- wprowadzenie opłaty depozytowej, która stworzy efektywną zachętę do przekazywania zużytych olejów do uprawnionych podmiotów. Będzie ona podstawowym mechanizmem stymulującym do racjonalnego i bezpiecznego dla środowiska gospodarowania tymi substancjami.

Potrzeba nowych regulacji wynika z tego, że Polska od lat znajduje się w czołówce krajów UE z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Jest to często efekt spalania, przy ogrzewaniu budynków, złej jakości paliw, których wykorzystywanie w tym celu jest nielegalne, ale tańsze. Jednym z przykładów są oleje odpadowe - pozostałość po zużytych olejach silnikowych.

Emisja toksycznych substancji



Olej silnikowy to relatywnie tani i dostępny odpad, często niewłaściwie wykorzystany jako paliwo o wysokiej wartości energetycznej. Pomimo przepisów o regeneracji lub utylizacji, spalanych jest rocznie kilkadziesiąt do 100 tys. ton olejów w niezgodnych z przepisami instalacjach grzewczych. Towarzyszy temu emisja bardzo toksycznych substancji. Według diagnozy Ministerstwa Rozwoju coroczna strata budżetu państwa wyliczona na ok. 150 mln PLN, a powstająca wskutek braku zapłaty opłaty produktowej, VAT, CIT, może być wysoce niedoszacowana. Do tego należy doliczyć straty z nieodprowadzonej akcyzy z tytułu nielegalnego użycia olejów odpadowych jako paliw opałowych, na poziomie ok. 182,2 mln PLN. Do tego dochodzą straty finansowe wynikające z zaburzenia konkurencji, a co za tym idzie spadku sprzedaży olejów smarowych przez legalnych przedsiębiorców, którzy nie mogą konkurować z tanią konkurencją unikającą bezprawnie zapłaty danin publicznych. W naszym kraju od lat identyfikowane są nieprawidłowości na rynku olejów smarowych i powiązanym z nim rynku olejów odpadowych, co udokumentowane jest zarówno w raportach instytucji państwowych, jak i w licznych publikacjach prasowych, materiałach służb celnych i innych. Niekontrolowane spalanie olejów odpadowych, wraz z innymi nośnikami energii, przyczynia się do tego, że w licznych częściach kraju, a szczególnie na południu Polski, mamy do czynienia z emisją niebezpiecznych związków.