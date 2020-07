Organizujesz targi, wystawy, konferencje? Sprawdź nowe wytyczne dotyczące ilości osób

Od 25 lipca zmieniły się zasady związane z zachowaniem dystansu społecznego podczas wydarzeń związanych z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki. Zgodnie z nowymi zasadami więcej osób będzie mogło uczestniczyć w imprezach organizowanych w obiektach sportowych na wolnym powietrzu (m.in. na otwartych lub półotwartych stadionach, z miejscami siedzącymi lub bez). Obowiązująca dotychczas zasada udostępnienia do 25 proc. liczby miejsc na widowni zostanie zastąpiona regułą udostępnienia do 50 proc. liczby miejsc (uczestnicy będą zajmować co drugie miejsce, w rzędach naprzemiennie). W przypadku braku wyznaczonych miejsc o 0,5 m zmniejszono odległość, jaka musi być zachowana między widzami. Obecnie dystans ten wynosi 1,5 m. Uczestnicy imprez są wciąż zobowiązani do zakrywania ust i nosów.

Więcej osób w kinach i klubach

Organizatorzy wydarzeń w kinach, teatrach, salach koncertowych, klubach muzycznych, halach widowiskowo-sportowych, amfiteatrach i muszlach koncertowych - tak jak do tej pory - będą mogli udostępniać maksymalnie 50 proc. liczby miejsc, czyli co drugie miejsce na widowni. W przypadku braku wyznaczonych miejsc odległość między widzami lub słuchaczami będzie musiała wynosić 1,5 m. Wciąż obowiązuje zasada zakrywania nosów i ust przez uczestników wydarzeń.

Więcej osób na imprezach plenerowych

W przypadku imprez plenerowych od 17 lipca obowiązują zasady zapewnienia co najmniej 5 mkw. na osobę, wyznaczenia znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie dystansu oraz wyraźnego oddzielenia i oznaczenia terenu dla widowni, aby uniemożliwić mieszanie się publiczności np. ze spacerowiczami. Uczestnicy imprez plenerowych muszą zachowywać 1,5-metrową odległość od siebie, a także zakrywać nosy i usta, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

MKiDN przypomniało również, że obowiązek zachowania dystansu nie dotyczy: osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia, osoby towarzyszącej osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Więcej osób na wystawach

Nowe regulacje dotyczą też między innymi organizacji targów czy wystaw (nowy limit 2,5 mkw. na osobę, nie licząc obsługi, zamiast 4,5 mkw.) a także wstępu do aquaparków.

