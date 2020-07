Spadki w branży transportowej. Czy przewoźnicy mają szansę na powrót do normalności?

Branża transportowa, jak wiele innych branż, nie oparła się koronawirusowi i również zanotowała spadki. Jedynym sektorem, który w tym czasie zanotował wzrost był krajowy transport zwierząt domowych. Tutaj ilość zleceń wzrosła o 40%.

Spadek transportu samochodowego

Jak wynika z raportu Clicktrans liczba zleceń na przeprowadzkę spadła zarówno na trasach międzynarodowych (o 11,9%), jak i krajowych (28,8%). Podobny spadek dotyczył samochodów. W trakcie COVID-19 międzynarodowy transport samochodów spadł o 10,6% a krajowy o 2,7%. To pokazuje, że Polacy w niepewnym finansowo czasie nie byli gotowi na kosztowne wydatki, jak przeprowadzka czy sprowadzenie samochodu. Przeprowadzkom nie sprzyjała także obowiązkowa kwarantanna po przekroczeniu granic wielu europejskich państw.

Spadek cen

Najwyższy spadek cen widać w krajowych przeprowadzkach, wyniósł niemal 16% (z 664 zł do 559 zł). O 15% spadły także ceny międzynarodowego transportu zwierząt (z 1095 zł do 931 zł). Spory spadek cen (o 11%) odnotowano także w krajowym transporcie mebli (z 225 zł do 200 zł).

