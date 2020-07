Stabilniej na rynku pracy. Lipiec porównywalny do czerwca

Przyrost i odpływ osób bezrobotnych w lipcu będzie porównywalny do czerwca - poinformowała szefowa MRPiPS Marlena Maląg. Dodała, że od 1 do 13 lipca przybyło ok. 3 tys. osób bezrobotnych.

Pod koniec czerwca stopa bezrobocia wyniosła 6,1 proc. Było wtedy ponad 1 mln 25 tys. osób bezrobotnych. A od wybuchu epidemii przybyło 100 tys. osób bezrobotnych. Maląg zapewniła, że jej ministerstwo każdego dnia analizuje dane dot. rynku pracy - choćby wypłaty z tarcz antykryzysowych czy środków wypłacanych z BGK. "Wypłaconych jest już ponad 115 mld zł na ratowanie miejsc pracy, różnymi instrumentami. Dziś jest etap wychodzenia z trudnej sytuacji, spowolnienia gospodarczego, głównie poprzez inwestycje" - powiedziała. Inwestycje mają dotyczyć sektora drogowego oraz budownictwa

