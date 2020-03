Czy Pakiet Mobilności będzie wstrzymany?

Chodzi zwłaszcza o obowiązek powrotu ciężarówek do kraju siedziby firmy, ograniczenia w kabotażu i ilości rozładunków i załadunków. Sygnatariusze listu zwracają uwagę, że przyjęcie pierwszego Pakietu Mobilności w proponowanej obecnie formie nie jest uzasadnione, ponieważ restrykcyjne rozwiązania w połączeniu z następstwami wybuchu pandemii koronawirusa mogą doprowadzić do upadłości wiele europejskich przedsiębiorstw transportu drogowego. W tym przypadku chodzi zwłaszcza o małe i średnie firmy, które w tym wymagającym czasie powinny być objęte szczególną ochroną.

- Projektowane przepisy UE nakładają administracyjne ograniczenia na usługi transportowe, sztucznie zmniejszają efektywność usług transportowych oraz wprost wymuszają na przewoźnikach wykonywanie zbędnych przejazdów. Konieczne jest wyeliminowanie złych przepisów, zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji epidemicznej - powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Transport drogowy ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia nieprzerwanych dostaw podstawowych towarów, w tym leków, sprzętu medycznego i żywności, zarówno w obecnej sytuacji, jak i po zakończeniu pandemii. Nie jest to możliwe, jeżeli kierowcy zmuszeni są do powrotu do kraju ojczystego lub do zabrania swojego pojazdu z powrotem do państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa.

Autorzy listu podkreślają, że krajobraz gospodarczy Unii Europejskiej po zakończeniu pandemii koronawirusa wymagał będzie ponownej oceny sytuacji w transporcie drogowym i rozwiązań dostosowanych do nowych realiów. Istotne bowiem jest, aby międzynarodowy transport drogowy po zakończeniu pandemii stał się dźwignią rozwoju gospodarczego UE. W tym kontekście niezbędne jest, aby rozwiązania przewidziane w Pakiecie Mobilności były dostosowane do nowej rzeczywistości gospodarczej.

List został przekazany również do wiadomości innych ministrów ds. transportu państw Unii Europejskiej i Komisarz UE ds. Transportu, Adiny Vălean.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

