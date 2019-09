Bezpłatne szkolenia w Warszawie dla przyszłych i początkujących przedsiębiorców

Warszawa szkoli przyszłych przedsiębiorców

Warszawscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnego programu doradczo-szkoleniowego także po wakacjach. Realizowany przez Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy w Centrum Przedsiębiorczości Smolna projekt #Academy_Smolna#2019 to szkolenia i doradztwo pod okiem ekspertów i praktyków biznesu. Od marca do sierpnia 2019 wsparcie zyskało już ponad 316 początkujących przedsiębiorców, którzy wzięli udział w indywidualnych konsultacjach i grupowych szkoleniach z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. A to jeszcze nie wszystko!

Od marca odbyło się ponad 340 godzin indywidualnego doradztwa biznesowego, księgowego oraz prawnego, w którym wzięło udział ponad 200 uczestników. Zorganizowano także szkolenia edukujące przedsiębiorców z zakresu efektywnej sprzedaży, autoprezentacji, marketingu internetowego, tworzenia modeli biznesowych, prawa własności intelektualnej i nowych technologii, a także skutecznego zarządzania firmą. Uczestniczyło w nich 120 początkujących przedsiębiorców.

Do grudnia Centrum Przedsiębiorczości Smolna przygotowało jeszcze kolejne 4 szkolenia. Ich tematyka będzie dotyczyć m.in. optymalizacji działań w biznesie, tworzenia zespołów w firmie, a także budowania relacji z klientami.

Szkolenia odbywają się raz w miesiącu i są organizowane dla osób posiadających wstępne koncepcje biznesowe lub będących na początkowych etapach prowadzenia firmy. Jest to solidny zastrzyk praktycznej wiedzy, a także możliwość networkingu i okazja do wymiany doświadczeń z innymi przedsiębiorcami, którzy dopiero zaczynają rozwijać swoje pomysły. Do grudnia 2019 w każdą środę i czwartek będą odbywały się także indywidualne konsultacje z ekspertami w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Jak twierdzą uczestniczący w szkoleniach przedsiębiorcy – są one bardziej skuteczne niż niejedna przeczytana książka. Projekt od lat cieszy się dużym zainteresowaniem między innymi dlatego, że współpracujemy z profesjonalnym gronem doradców i mentorów posiadających długoletnie doświadczenie w swojej dziedzinie biznesu. Indywidualne, bezpłatne doradztwo skierowane jest do wszystkich zainteresowanych niezależnie od dojrzałości biznesowej - powiedział Grzegorz Kaczorowski Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy.

Spotkania doradcze odbywają się w Warszawie w przestrzeniach Centrum Przedsiębiorczości Smolna przy ul. Smolnej 4, a na szkolenia od września zapraszamy do Centrum Kreatywności przy ul. Targowej 56. Harmonogram szkoleń i listę doradców można sprawdzić na stronie: www.firma.um.warszawa.pl .

Projekt finansowany jest przez Urząd m.st. Warszawy. Jego realizatorem jest Fundacja „Inkubator Technologiczny” (Youth Business Poland).

