Open Source Day 2019

14 maja w Warszawie odbędzie się kolejna, 12. edycja Open Source Day. To największa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej konferencja poświęcona otwartym rozwiązaniom. Co roku gromadzi blisko 1000 uczestników obecnych na prelekcjach i niemałą grupę śledzącą wydarzenie w transmisji online. Program tegorocznej edycji obejmie 3 ścieżki tematyczne, na które składać się będzie 9 sesji technicznych, poświęconych najważniejszym kierunkom rozwoju branży IT. 6 marca ruszyła rejestracja na konferencję.

11 edycji, blisko 20 tys. uczestników obecnych zarówno na wydarzeniach, jak i śledzących je podczas transmisji online, 210 sekcji technicznych. Tak można podsumować w liczbach ponad dziesięcioletnią historię Open Source Day, konferencji, która co roku przyciąga miłośników otwartych rozwiązań i wszystkich tych, którzy chcą być na bieżąco z nowinkami ze świata nowych technologii. Już niedługo będzie pisany jej kolejny rozdział. Tegoroczna, 12. już edycja odbędzie się 14 maja w Warszawie (stadion miejski Legii). To, co jest siłą i znakiem rozpoznawczym Open Source Day, to dzielenie się wiedzą i doświadczeniem przez najlepszych ekspertów z branży IT. Nie inaczej będzie w tym roku. Dla uczestników przygotowano praktyczne sesje techniczne, które będą dotyczyć m.in. takich tematów jak: sztuczna inteligencja, data science, machine learning, automatyzacja, cloud computing czy bezpieczeństwo IT.

– Tegoroczną edycję konferencji Open Source Day można uznać za szczególną. Wraz z nią oficjalnie będziemy świętować symboliczne 21. urodziny ruchu otwartych rozwiązań, który wchodzi nie tylko w trzecią dekadę, a także w zupełnie nową erę. Podczas wydarzenia odbywającego się już maju, będzie można dowiedzieć się, czym obecnie żyje branża open source i jakie są trendy oraz perspektywy jednego z najważniejszych kierunków rozwoju nowoczesnych technologii, które obecnie są podstawą funkcjonowania wszystkich gałęzi gospodarki. Także w Polsce. Pokazuje to badanie przeprowadzone przez Linux Polska[1], z którego wynika, że 9 na 10 przedstawicieli polskiego sektora technologii korzysta z rozwiązań otwartych – komentuje Dariusz Świąder, prezes zarządu Linux Polska, organizator konferencji Open Source Day.

Po rozwiązania open source sięga biznes, ale coraz częściej także instytucje z sektora publicznego. Przykładem jest, chociażby Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dlatego wiedza o korzyściach, na które mogą liczyć firmy wdrażające open source, powinna trafić do specjalistów z branży informatycznej, co oczywiste, ale również do osób decyzyjnych w przedsiębiorstwach i instytucjach odpowiedzialnych za infrastrukturę IT. – Zbudowanie platformy wymiany wiedzy na temat open source, której wcześniej brakowało w Polsce oraz zwiększanie świadomości na temat rozwiązań otwartoźródłowych, było głównym celem przyświecającym nam przy organizowaniu pierwszej edycji konferencji Open Source Day. Udało nam się go zrealizować, ale nasza intencja nie zmienia się od 11 lat. Po raz kolejny organizujemy wydarzenie, które stało się świętem społeczności i użytkowników otwartego oprogramowania, oferując uczestnikom porządną dawkę najaktualniejszych i sprawdzonych informacji z obszaru nowych technologii – dodaje Dariusz Świąder, Linux Polska.

Rejestracja na Konferencję oraz warsztaty odbywa się poprzez stronę internetową wydarzenia: www.opensourceday.pl .

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły m.in. redakcje: PC Format, CD Action, Magazyn Programista, OSWorld.pl czy Infor.pl.

O Konferencji Open Source Day

Open Source Day to największe w Polsce i Europie wydarzenie poświęcone otwartemu oprogramowaniu. W dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 7 tys. osób, a kilkanaście tysięcy śledziło relację online. Open Source Day stanowi platformę wymiany wiedzy na temat otwartego oprogramowania, jednegoz najważniejszych kierunków rozwoju nowoczesnych technologii, umożliwiającego tworzenie wysokiej jakości, stabilnych rozwiązań IT, które dziś są podstawą działania wszystkich gałęzi gospodarki. 12. edycja konferencji odbędzie się w dniu 14 maja 2019 r. w Warszawie.

