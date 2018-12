Niż demograficzny szansą dla gospodarki

Liczby są nieubłagane

Opisany trend oznacza, że stopniowo będzie zwiększał się odsetek starszych osób w całej populacji. Szacunki GUS wskazują, iż w 2050 roku grupa osób w wieku 65-plus będzie liczyła w naszym kraju 11,1 mln przedstawicieli, czyli blisko jedną trzecią wszystkich Polaków. Dla porównania w 2013 roku było ich 5,7 mln. O połowę mniej. Co więcej liczba najstarszych osób, tych w wieku 80-plus wzrośnie w 2050 roku do 3,5 mln. W 2013 roku takich osób było 1,5 mln.

Prognoza ludności według grup wiekowych (w tysiącach)

Grupy wiekowe (lata) 2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Ogółem 38 496 38 419 38 138 37 741 37 185 36 477 35 668 34 817 33 951 Liczba osób w wieku 0-14 5 771 5 728 5 659 5 227 4 856 4 536 4 302 4 198 4 120 Liczba osób w wieku 15-64 27 052 26 620 25 285 24 325 23 683 23 024 21 937 20 418 18 733 Liczba osób w wieku 65+ 5 673 6 071 7 194 8 189 8 646 8 917 9 429 10 201 11 097 Liczba osób w wieku 80+ 1 483 1 560 1 684 1 680 2 206 2 869 3 373 3 473 3 537

Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Demografia przyniesie ze sobą zmiany

Zmiany demograficzne będą oznaczać duże przemiany w strukturze dochodów i wydatków budżetu państwa. Ale przełożą się również na przekształcenia w sposobie funkcjonowania całej gospodarki. „Niepokoić mogą zwłaszcza pojawiające się zapowiedzi odnoszące się do sytuacji finansowej ZUSu i co z tym związane, wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych. W tym kontekście nie mogą dziwić wprowadzane programy dobrowolnego odkładania na emeryturę, jak Pracownicze Plany Kapitałowe” – podkreśla Kamil Zabrocki, prezes Beaver Peak Resort&Gallery. Zachęcić Polaków do długoterminowego oszczędzania na starość mają również znajdujące się obecnie na etapie konsultacji przepisy o Firmach Inwestujących w Najem Nieruchomości (FINN). Kamil Zabrocki tłumaczy, że „mają być one polską wersją podmiotów znanych w Stanach Zjednoczonych oraz na zachodzie Europy, jako REITs. Instytucje te będą działać na zasadzie funduszy inwestujących w nieruchomości mieszkalne. Zyski mają pochodzić z najmu nieruchomości mieszkaniowych, które FINN będą kupować za zebrany od inwestorów kapitał. Atutem takich podmiotów ma być przede wszystkim preferencyjna stawka podatkowa od dochodów z najmu. Z kolei zachętę dla przeciętnego Kowalskiego do takiego lokowania kapitału ma stanowić zwolnienie dywidendy wypłacanej przez FINN z podatku od zysków kapitałowych, określanego potocznie, jako podatek Belki”. FINN będą notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, więc będzie mógł w nie zainwestować każdy.