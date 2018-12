Będą kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców w 2019 r.

Do końca kadencji przyjęte zostaną kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców; m.in. ustawa o prostej spółce akcyjnej, przepisy, które pomogą w zwalczaniu zatorów płatniczych oraz reformę Prawa zamówień publicznych, która wyrównuje szanse MŚP i wspiera innowacyjność - zapowiada szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz.

Minister przedsiębiorczości i technologii przypomina, że w ciągu trzech lat rząd Zjednoczonej Prawicy – w ramach trzech bloków reform - wprowadził tzw. trójpak: 100 zmian dla firm, Konstytucję Biznesu oraz Pakiet MŚP. "Zawiera on setki ułatwień, oszczędności i przywilejów dla biznesu, szczególnie małych i średnich firm".

"Mijają trzy lata, od kiedy u sterów zarządzania tą częścią gospodarczą jest pan premier Mateusz Morawiecki. Teraz można podsumować trójpak obiecany i dostarczony, czyli trzy duże pakiety regulacyjne" - powiedziała Emilewicz w rozmowie z dziennikarzami. Przypomniała, że z końcem listopada mijają trzy lata, od kiedy ona sama jest w rządzie - początkowo była wiceministrem rozwoju, a od stycznia br. kieruje resortem przedsiębiorczości i technologii.

To, jak dodała, pakiet "100 zmian dla firm", "Konstytucja Biznesu" oraz "pakiet MŚP". "To są bardzo duże zmiany regulacyjne, które zostawią w horyzoncie najbliższych 10 wiele miliardów złotych w kieszeniach przedsiębiorców" - podkreśliła Emilewicz.

Pakiet 100 zmian dla firm (faktycznie jest ich więcej niż 100), jak przypomina Emilewicz, Mateusz Morawiecki (wówczas wicepremier i minister rozwoju) ogłosił w czerwcu 2016 roku. Intencją zmian było zniesienie najbardziej uciążliwych przepisów utrudniających prowadzenie biznesu oraz ułatwienie przedsiębiorcom relacji z administracją.

Na Pakiet, dodaje szefowa MPiT, składa się nowela KPA, ustawa o sukcesji firm rodzinnych, która zaczęła obowiązywać 25 listopada. Jest to także wchodząca w życie 1 stycznia 2019 roku ustawa dotycząca tzw. e-akt, zakładająca m.in. elektronizację i skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych. Kolejne ustawy z tego zestawu to, już obowiązujące, pakiet wierzycielski i tzw. ustawa deregulacyjna.

"Pakiet 100 zmian dla firm już przynosi konkretne efekty" - przypomina szefowa MPiT. Wprowadził m.in. jednorazową amortyzację do 100 tys. euro. Przedsiębiorcom, a także innym obywatelom, ułatwia też życie nowelizacja KPA, która obowiązuje od 1 czerwca 2017 r. Daje ona realne narzędzia do skrócenia biurokratycznej mitręgi. "Dane, które spłynęły do MPiT, dowodzą, że po ponad roku obowiązywania tych przepisów stosowana jest, przewidziana w noweli, zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść obywateli, w tym przedsiębiorców" - podkreśla szefowa MPiT.

