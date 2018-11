Jak od 1 października 2018 r. zmieniły się deklaracje przesyłane do PFRON

1 października weszła w życie ustawa z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia zostały też zmodyfikowanie deklaracje wpłat na PFRON o symbolach DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b i DEK-II-u oraz deklaracja ewidencyjna DEK-Z. Dokonano tego rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz.

Deklaracje wpłat na PFRON

Obowiązkowych wpłat na PFRON dokonują pracodawcy, u których stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 25 pracowników, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. Dla publicznej i niepublicznej uczelni, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, żłobka, a od początku października br. także publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, klubów dziecięcych, ww. wskaźnik wynosi 2%.

Wspomniane wpłaty ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który jako sprzedający osiąga 30% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych. Warunkiem takiego obniżenia wpłaty jest m.in. udokumentowanie zakupu fakturą.

Kwota obniżenia zarówno przed nowelizacją przepisów, jak i po niej stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów. Przy czym od 1 października 2018 r. nie może ona być wyższa niż 50% kwoty należności za zakup, określonej na fakturze, pomniejszonej o kwotę VAT, z uwzględnieniem korekt tej faktury.

W zmodyfikowanych deklaracjach miesięcznych wpłat na PFRON doprecyzowano: