Zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 2018

Czyn nieuczciwej konkurencji

Według Ustawy, czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Do tej pory pozyskanie takich informacji nie było sankcjonowane.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Ustawa wprowadza nową definicję tajemnicy przedsiębiorstwa. Stanowią ją obecnie (i) informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, (ii) które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji, albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, (iii) o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Ustawa precyzuje także okoliczności, w których pozyskanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest czynem nieuczciwej konkurencji oraz sytuacje, w których nim nie jest.

I tak, dla przykładu, pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i wynika z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji, plików elektronicznych obejmujących te informacje lub umożliwiających wnioskowanie o ich treści.

Określonym sankcjom podlegają osoby, które ujawniają lub wykorzystują informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, z którą zapoznały się, biorąc udział w rozprawie lub w innych czynnościach postępowania sądowego dotyczącego roszczeń z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa albo przez dostęp do akt takiego postępowania, jeżeli w postępowaniu tym została wyłączona jawność rozprawy.

Sankcje

Ustawa rozszerza katalog sankcji cywilnoprawnych za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa. Pozwala, aby sąd zobowiązał pozwanego do podania do publicznej wiadomości informacji o wyroku lub jego treści albo zobowiązał pozwanego do zapłaty na rzecz powoda stosownego wynagrodzenia, nie wyższego niż wynagrodzenie tytułem udzielenia zgody na korzystanie z informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.