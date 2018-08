Czy zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy i FGŚP przysługuje za zleceniobiorcę po zasiłku macierzyńskim

Jeżeli umowa zlecenia jest jedynym tytułem do ubezpieczeń powracającej zleceniobiorczyni, wówczas przedmiotowe zwolnienie nie będzie Państwu przysługiwać. Jeżeli natomiast osoba, o której mowa, zawarła z Państwem umowę zlecenia oprócz istniejącego stosunku pracy i przebywała w związku z tym na urlopach związanych z rodzicielstwem, wówczas będą Państwo mogli skorzystać ze zwolnienia, ale tylko w odniesieniu do przychodów ze stosunku pracy.

Zasadniczo do opłacania składki na Fundusz Pracy (FP) za zleceniobiorców zobowiązane są:

osoby fizyczne - pod warunkiem że zatrudniają w ramach stosunku pracy co najmniej 1 osobę;

Kodeksu pracy . jednostki organizacyjne (m.in. spółki prawa handlowego, jak spółka z o.o., spółka akcyjna, spółki osobowe) - niezależnie od tego, czy są pracodawcami w rozumieniu

Ponadto o obowiązku opłacania składek na FP za konkretną osobę decyduje kryterium wysokości uzyskanej w danym miesiącu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zleceniodawca opłaca składki na FP m.in. za zleceniobiorców od kwot stanowiących ich podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek do tzw. 30-krotności), jeżeli w przeliczeniu na okres miesiąca podstawa ta wynosi co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku zleceniobiorców w przeważającej większości wypadków jest to przychód uzyskany z tytułu umowy zlecenia. W sytuacji gdy ubezpieczony obowiązkowo podlega wymienionym ubezpieczeniom z więcej niż jednego tytułu, to obowiązek opłacania składek na FP powstaje, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek z tych tytułów wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

