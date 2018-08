Jak rozliczyć w księgach rachunkowych umorzenie pożyczki byłemu pracownikowi

Umorzenie pożyczki mieszkaniowej byłemu pracownikowi powoduje konieczność zmniejszenia w księgach rachunkowych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przy jednoczesnym zmniejszeniu zobowiązania wobec byłego pracownika. Chociaż przychód byłego pracownika z tytułu umorzonej pożyczki podlega, co do zasady, opodatkowaniu, to firma nie jest już podatnikiem i nie pobiera za byłego pracownika zaliczki na podatek dochodowy. Szczegóły - w uzasadnieniu.

Kwota umorzonej pożyczki (zgodnie z art. 20 ust. 1 updof) stanowi dla byłego pracownika przychód z tzw. innych źródeł. Po stronie firmy dokonującej umorzenia pożyczki nie powstaje jednak obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od tej kwoty, gdyż jest byłym pracodawcą (nie pełni funkcji płatnika). Od umorzonej byłemu pracownikowi kwoty pożyczki z ZFŚS nie nalicza się również składek na ubezpieczenia społeczne i kwota ta jest wyłączona z podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

reklama reklama

Obowiązkiem byłego pracodawcy jest natomiast sporządzenie informacji PIT-8C (zgodnie z art. 42a updof) oraz wykazanie w niej przychodu w wartości umorzonej pożyczki. Informację PIT-8C należy przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego. Informacji PIT-8C nie trzeba jednak wystawiać w przypadku, gdy umorzenie dotyczy zmarłego byłego pracownika, gdyż zobowiązanie takie, co do zasady, wygasa z chwilą śmierci pracownika. Jeśli zobowiązanie te przechodzi na spadkobierców, wówczas jej umorzenie powoduje, że uzyskują oni przychód z innych źródeł i to na spadkobiercę (lub spadkobierców) należy wystawić informację PIT-8C.

Zobacz:Prawo dla firm

Ewidencja w księgach rachunkowych umorzenia pożyczki byłemu pracownikowi

W momencie rozwiązania stosunku pracy kwota należności wynikającej z udzielenia pracownikowi pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS widniejąca na koncie pozostałych rozrachunków z pracownikami powinna zostać przeksięgowana na konto "zwykłych" pozostałych rozrachunków:

Wn konto 240 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: konto imienne byłego pracownika)

Ma konto 234 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami" (w analityce: konto imienne pracownika)

Decyzja o umorzeniu kwoty pożyczki mieszkaniowej udzielonej z ZFŚS powoduje zmniejszenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przy jednoczesnym zmniejszeniu zobowiązania wobec byłego pracownika:

Wn konto 850 "Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych"

Ma konto 240 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: konto imienne byłego pracownika)

Przeczytaj w INFORLEX.PL Biznes cały artykuł: Jak rozliczyć w księgach rachunkowych umorzenie pożyczki byłemu pracownikowi

W artykule przedstawiono również przykłady ewidencji księgowej.