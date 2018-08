Ułatwienia dla nowych firm

W Polsce powstaje coraz więcej nowych firm. To m.in. wynik ułatwień dla młodych przedsiębiorców, którzy przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności są zwolnieni ze składek. Po pełnych 6 miesiącach kalendarzowych można skorzystać z innej ulgi – tzw. małego ZUS-u, która pozwala płacić przez kolejne 24 miesiące niższe składki. Im bardziej biznes niepewny, tym większy opór przed rozpoczynaniem działalności, więc takie rozwiązania jak ulga na start zmniejszają barierę wejścia w nowe przedsięwzięcia – podkreślają eksperci.

– Ulga na start obowiązuje przez pierwsze sześć miesięcy od czasu założenia działalności gospodarczej. W tym czasie osoba zarejestrowana w CEIDG nie musi płacić składek na ubezpieczenia społeczne, a to znaczy, że jeśli chce, może to robić. To jest tzw. pas startowy, kiedy młody przedsiębiorca może się zastanowić, czy jest przedsiębiorcą, czy jednak powinien gdzieś szukać miejsca na swoje stałe zatrudnienie – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

W zwykłych okolicznościach każdy przedsiębiorca, który rejestruje firmę w CEIDG i nie jest ubezpieczony z innego tytułu, ma obowiązek zgłosić się do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS i opłacać składki. Ulga na start pozwala nie płacić składek ZUS na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Należy jedynie opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne (w 2018 roku 319,94 zł).

– Ulga na start może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych, czyli pełnych miesięcy. Początek stanowi dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności. Jeżeli dzień ten przypada na pierwszy dzień miesiąca, miesiąc ten należy wliczyć do 6 miesięcy trwania ulgi, jeżeli natomiast działalność będzie rozpoczęta w trakcie miesiąca kalendarzowego, nie wliczamy go do 6 miesięcy trwania ulgi na start – tłumaczy Barbara Szlęzak z Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Z ulgi na start mogą skorzystać osoby prowadzące działalność jednoosobową, które podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Istotne też, by nie wykonywały działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego pracowali na etacie w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.