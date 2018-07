200 mln euro dla małych i średnich innowacyjnych firm

Innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa mogą pozyskać finansowanie dłużne objęte gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Pierwsze umowy zostaną podpisane w najbliższych tygodniach. Maksymalna kwota finansowania private debt przypadająca na jeden projekt z gwarancją Unii Europejskiej to 30 mln zł.

Fundusz objął gwarancją portfel finansowania dłużnego o łącznej wartości 834 mln zł, które CVI może zainwestować w innowacyjne firmy z sektora MŚP.

– Umowa umożliwia zwiększenie skali finansowania średnich i mniejszych przedsiębiorstw w Polsce, jak również zwiększenie poziomu ryzyka podejmowanego przez fundusz zarządzany przez CVI. Polega to na tym, iż EFI partycypuje w ryzyku transakcji finansowanych przez CVI w 50 proc. – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Rafał Lis, partner zarządzający CVI.

Zgodnie z porozumieniem CVI będzie kupować nowe obligacje emitowane przez innowacyjne przedsiębiorstwa. Z takiej formy finansowania będzie mogło skorzystać około 60 polskich firm. Podstawowym warunkiem, który uprawnia do ubiegania się o dofinansowanie, jest spełnienie jednego z narzuconych przez EFI kryteriów innowacyjności.

– Nie jest to bardzo dolegliwe, bo kryteriów innowacyjności jest stosunkowo dużo do wyboru. Mogą one oznaczać konieczność wydatkowania określonych kwot na badania i rozwój, wynikać z bardzo wysokiej dynamiki wzrostu danego przedsiębiorstwa albo z dokonanych w przeszłości inwestycji o charakterze innowacyjnym. Wydaje nam się, że zdecydowana większość przedsiębiorstw, które finansujemy na co dzień, bez gwarancji EFI byłaby w stanie spełnić jedno z tych kryteriów – mówi Rafał Lis.

Gwarancjami EFI mogą zostać objęte projekty do 7,5 mln euro, czyli około 30 mln zł. Minimum inwestycyjne wynosi natomiast 8 mln zł. Ubiegając się o dofinansowanie, firma musi przedstawić założenia inwestycyjne, które następnie są weryfikowane. Po etapie prac analitycznych i negocjacji z przedsiębiorstwem opracowywana jest dokumentacja prawna. Cały proces – do momentu uruchomienia finansowania – trwa od trzech tygodni do dwóch miesięcy.

– Z puntu widzenia przedsiębiorstwa oznacza to możliwość uzyskania tańszego finansowania dłużnego, ponieważ gwarancje EFI mają zapewnić większą dostępność finansowania, co może się przejawiać jego niższym kosztem. Ewentualnie dzięki temu, że między nami a EFI jest umowa o podziale ryzyka, jesteśmy w stanie wziąć na siebie większe ryzyko finansowanego przedsięwzięcia – mówi partner zarządzający CVI.

Umowa Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, CVI i Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN jest objęta Planem Inwestycyjnym dla Europy, tzw. Planem Junckera. Dotyczy instrumentu gwarancyjnego InnovFin SMEG, oferowanego przez Komisję Europejską w ramach największego unijnego programu Horyzont 2020.