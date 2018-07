Bez pieczątki w urzędzie w 2019 r.

Pieczątka firmowa, pieczątka płatnika, pieczątka pracodawcy, pieczątka imienna, pieczątka wnioskodawcy, pieczątka nagłówkowa – to tylko przykłady wielu rodzajów stempli, których stosowanie wymuszają na przedsiębiorcach obowiązujące przepisy. Zawierają go głównie wzory wniosków, oświadczeń, sprawozdań, protokołów i informacji. Brak właściwej pieczątki na dokumencie składanym przez przedsiębiorcę może przyczyniać się do przedłużania rozpatrywania spraw lub – w skrajnych przypadkach – odmowy przyjęcia wniosku, załatwienia sprawy czy też przyznania uprawnienia z przyczyn formalnych. Tymczasem nie zawsze pieczątka jest potrzeba i wymaganie jej użycia stanowi zbędny formalizm. Jest też barierą w elektronizacji procedur, zapewniających szybką i sprawną komunikację z urzędami.

To podpisowi złożonemu pod oświadczeniem, a nie ewentualnie towarzyszącej pieczątce, prawo nadaje znaczenie. Identyfikacja może być więc dziś możliwa na wiele sposobów, np. przez umieszczenie danych w formie stosownego nadruku czy złożenie czytelnego podpisu.

"Dajemy obywatelom wybór. W zależności o tego co będzie dla nich wygodniejsze, będą mogli użyć pieczątki albo w inny sposób zamieścić dane ich identyfikujące. Elektronizacja procedur administracyjnych to jeden z elementów działań na rzecz sprawnego państwa. Chcemy zapewnić przyjazne sposoby kontaktu z urzędami, również drogą elektroniczną. Obowiązek używania pieczątek natomiast uniemożliwia elektronizację procedur administracyjnych" – podkreślił wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj.

Poinformował, że istotą planowanych zmian nie jest natomiast odstąpienie od stosowania pieczęci urzędowych przez organy administracji publicznej lub podmioty wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej. Zmiana sprzyja uproszczeniu procedur i zminimalizowaniu ryzyka ich przedłużania. Pozwoli w większym zakresie korzystać z elektronicznych rozwiązań, na rozwój których stawia rząd w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przyczyni się do zwiększenia liczby załatwianych spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu czy biura oraz ponoszenia związanych z tym kosztów.

