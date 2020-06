Wpływ obniżenia wymiaru etatu w ramach tzw. tarczy antykryzysowej na wymiar urlopu wypoczynkowego

PYTANIE

Nasza spółka zajmująca się sprzedażą mebli w związku z istotnym ograniczeniem działalności oraz wyraźnym spadkiem sprzedaży w kwietniu i maju 2020 r. spowodowanym wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19 podpisała z przedstawicielami załogi porozumienie o obniżeniu wymiaru etatu i wynagrodzenia przez 3 miesiące o 20%. Czy w związku z obniżeniem wymiaru etatu na podstawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej zmniejsza się wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika w 2020 r.? Jeśli tak, to jak go wyliczyć?





RADA

Wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w przypadku obniżenia jego wymiaru etatu w związku z wprowadzonym stanem epidemii COVID-19 powinien zostać proporcjonalnie obniżony. Oznacza to konieczność proporcjonalnego wyliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi za 3 miesiące obowiązywania porozumienia o obniżeniu etatu.

UZASADNIENIE

Obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie porozumienia zawartego przez pracodawcę ze związkami zawodowymi albo z przedstawicielami pracowników zgodnie z ustawą o COVID-19 wywołuje takie same skutki dla ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego jak obniżenie wymiaru czasu pracy w każdej innej sytuacji. Oznacza to, że stosujemy zasadę proporcjonalnego obniżenia wymiaru urlopu w stosunku do wymiaru czasu pracy.

Proporcjonalne obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego do wymiaru etatu. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika (art. 154 § 2 Kodeksu pracy), biorąc za podstawę:

20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Niepełny dzień urlopu będący konsekwencją zastosowania proporcjonalnego obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy zaokrągla się w takim przypadku w górę do pełnego dnia.

Wymiar przysługującego urlopu powinien zostać odrębnie obliczony za okres pracy objęty porozumieniem o obniżonym wymiarze czasu pracy i odrębnie dla okresu pracy w pełnym wymiarze. Nieprawidłowe byłoby przyjęcie, że wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika obniża się w skali całego roku.

Przykład

Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19 obniżono wymiar czasu pracy o 20% w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Zatem wymiar urlopu wypoczynkowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu za czerwiec, lipiec i sierpień 2020 r. W tym celu, przy założeniu, że pracownik przy pełnym etacie ma prawo do 26 dni urlopu, należy obliczyć jego wymiar urlopu następująco:

Krok 1. Ustalenie wymiaru urlopu dla 0,8 wymiaru etatu za cały 2020 r.:

0,8 x 26 dni urlopu = 20,8 dnia, po zaokrągleniu 21 dni.

Podstawa prawna:

art. 15g ust. 1, ust. 8, ust. 11, ust. 16 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875

art. 154 § 1-2, art. 1542 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495

dr Paulina Sołtys

radca prawny, trener, szkoleniowiec, specjalistka z zakresu prawa pracy

