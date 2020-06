Czy w świadectwie pracy trzeba odrębnie zaznaczyć liczbę dni zasiłku opiekuńczego COVID-19

PYTANIE

Czy w świadectwie pracy trzeba odrębnie zaznaczyć liczbę dni zasiłku opiekuńczego przysługującego w związku z zamknięciem przedszkoli po wprowadzeniu w Polsce stanu epidemii?

ODPOWIEDŹ

Co do zasady przepisy prawa pracy nie nakazują wyodrębniania rodzajów zasiłków w świadectwie pracy, z których korzystał dany pracownik. Niemniej jednak wskazanym byłoby ich rozdzielenie ze względu na to, że zasiłku, o którym mowa w pytaniu, nie wlicza się do okresów zasiłkowych (limitu 60 dni) wynikającego z przepisów tzw. ustawy zasiłkowej.

Stosownie do postanowień art. 97 § 1 k.p. w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041) albo doręcza je w inny sposób. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Podstawa prawna:

art. 97 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)

Maciej Ambroziewicz