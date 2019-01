Jak rozwijać markę online? - Konferencja Rewise 2019

Dynamiczny charakter e-commerce

Popularność sprzedaży internetowej zmienia zachowania konsumentów oraz sposoby zawierania transakcji. Dzięki dostępności wielu narzędzi do tworzenia własnego sklepu, założenie firmy e-commerce jest prostsze niż kiedykolwiek. To powód, dla którego część osób rezygnuje z pracy w korporacjach - właśnie na rzecz swojej działalności.

Świat sprzedaży detalicznej także uległ zmianie. Chociaż konsumenci chętnie sięgają po wygodę e-commerce, wielu z nich traktuje tradycyjne sklepy jako okazję do sprawdzenia produktu przed zakupem. Sprzedaż tradycyjna, nawet pomimo rosnącego znaczenia drogi online, nadal pozostaje istotnym kanałem dystrybucji.

Zmienny kształt modeli biznesowych tworzy okazje dla nowych rodzajów przedsiębiorstw. Liczba marek e-commerce stale rośnie, przez co zwiększa się też konkurencyjność całego rynku. To zaś powoduje, że właściciele takich firm (jak i Ci, którzy dopiero przymierzają się do rozpoczęcia własnej działalności) muszą pracować nad lepszą organizacją i poszerzaniem wiedzy.

“Nowoczesny przedsiębiorca to osoba, która wykorzystuje każdą okazję do rozwijania swojej marki. W natłoku narzędzi dostępnych online, łatwo takie szanse przeoczyć. Stąd narodziła się koncepcja konferencji Rewise - wydarzenia, które pozwoli właścicielom sklepów oraz działalności e-commerce rosnąć i rozwijać się efektywniej”. - komentuje Szymon Pruszyński, Head Of Promotion Konferencji Rewise.

Czym jest Rewise?

Rewise ma być odpowiedzią na wyzwania stojące przed nowoczesnymi właścicielami marek e-commerce.

Dwudniowe wydarzenie odbywać się będzie całkowicie online. Każdy użytkownik dostaje dostęp do platformy, na której - w konkretnych godzinach - dodawane będą prezentacje oraz wykłady speakerów. Będzie także możliwość pobrania materiałów oraz ponownego ich odtworzenia - wszystko w najdogodniejszym terminie dla danego uczestnika.

Wydarzenie pozwoli:

posiąść niezbędną wiedzę z zakresu kształtu rynku e-commerce

zrozumieć proces “przekucia” pomysłu na markę

nauczyć się skalowania i strategii rozwoju firmy

poznać najlepsze praktyki z zakresu brandingu, logistyki oraz zarządzania marką e-commerce

oraz więcej!

“Rewise stwarza okazję właścicielom firm e-commerce do zdobycia wiedzy bez wydatków na podróż, zakwaterowanie oraz przede wszystkim - inwestycji w postaci czasu. Formuła konferencji online to dogodny sposób na rozwój bez poświęcania swoich cennych godzin pracy. To po prostu nauka w zaciszu domowym.” - argumentuje Wojciech Sadowski, CEO zapakuj.to (organizator wydarzenia).

Ponadto, każdy uczestnik otrzyma eksluzywną paczkę ze specjalną ofertą od firm prezentujących podczas Rewise.

Kto jest prelegentem podczas Rewise?

Podczas dwóch dni Rewise wystąpią prelegenci z m.in. następujących firm:

Revolut, jeden z najciekawszych start-upów fintech

Brand 24, start-up z platformą online do monitorowania mediów

Paypal, globalny gigant branży płatności

PrestaShop, platforma online dla e-commerce

DB Schenker, lider logistyki na świecie

IndaHash, platforma do influencer marketingu

Packhelp (w Polsce znany jako zapakuj.to), dostawca personalizowanych opakowań e-commerce

& wiele więcej

Więcej informacji o Rewise

Rewise to konferencja online, organizowana przez zapakuj.to. Celem wydarzenia jest zapewnienie właścicielom marek online oraz sprzedawcom w kanałach tradycyjnych nowoczesnego spojrzenia na rynek e-commerce. Pierwsza edycja odbędzie się 6 oraz 7 lutego, 2019 roku. Prelegenci konferencji to m.in. Revolut, Prestashop, Brand24, Paypal, Indahash, Paypal, Stowga, Metrilo oraz zapakuj.to.

