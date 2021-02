Przekształcenie spółki a przerwa w działalności

Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców, a sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Czy pomiędzy wpisaniem do rejestru spółki przekształconej a wykreśleniem spółki przekształcanej dochodzi do przerwy w prowadzonej działalności?