Walne zgromadzenie akcjonariuszy oraz zgromadzenia wspólników w czasach koronawirusa

Stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 a zgromadzenia w spółce

Czy w związku z wejściem w życie ustawy można przeprowadzać walne zgromadzenia akcjonariuszy oraz zgromadzenia wspólników?

Przepisy dotyczące ograniczenia zgromadzeń znajdują się w rozdziale 5 Rozporządzenia „Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności”.

§ 9 ust. 1 precyzuje, iż chodzi tutaj o zgromadzenia w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach.

Zgodnie z tym przepisem Art. 3 ust. 1. Prawa o zgromadzeniach „Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Jeśli chodzi o walne zgromadzenie oraz zgromadzenia wspólników, to są one dostępne tylko dla określonych imiennie osób (przykładowo, w wypadku akcji imiennych, osobie wpisanej do księgi akcyjnej na siedem dni przed odbyciem walnego zgromadzenia).

Walne zgromadzenia akcjonariuszy lub zgromadzenia wspólników nie są zgromadzeniami w rozumieniu ustawy Prawo o zgromadzeniach, a więc nie dotyczą ich ograniczenia nałożone przez Rozporządzenie.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy oraz zgromadzenia wspólników w praktyce

Jednakże, choć w teorii nie są one na ten moment zakazane, to w istotny sposób mogą przyczynić się do rozprzestrzeniania się groźnego wirusa. Stąd w razie odbywania tego rodzaju zgromadzenia, należałoby dołożyć wszelkich starań, by uniknąć rozprzestrzeniania się go, a więc np. zapewnienie odpowiedniego odstępu między uczestnikami zgromadzeń. W spółce z o.o. możliwe są także elektroniczne walne zgromadzenia, to jednak musi być przewidziane w umowie spółki. Warto też pamiętać o możliwości udzielenia pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników.

Przepisy w każdej chwili mogą się zmienić. Jakiekolwiek zmiany w zakresie możliwości zwoływania walnych zgromadzeń będą zapewne szły w parze z przedłużeniem okresu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Przewidujemy, że wydłużeniu ulegnie również czas na dokonanie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Przypominamy, że na mocy obowiązujących jeszcze przepisów musi to nastąpić do 30 czerwca 2020 r. Wszystkim przedsiębiorcom zalecamy uważne śledzenie przepisów.

