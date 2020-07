Beneficjent rzeczywisty - 5 najczęstszych błędów

Powierzenie kwestii ustalenia beneficjenta rzeczywistego osobom spoza kręgu reprezentantów spółki

Okazuje się, że często kwestię „załatwienia CRBR" powierza się pracownikom spółki, np. głównemu księgowemu. Jest to całkowicie sprzeczne z ideą ustawy. Jedyną osobą uprawnioną do oznaczenia beneficjenta rzeczywistego jest osoba uprawniona do reprezentacji spółki (w przypadku reprezentacji łącznej muszą być to wszystkie osoby uprawnione). Pozostali mogą co najwyżej doradzić lub fizycznie wypełnić plik gotowy do wgrania do systemu wedle określonej instrukcji, który to następnie zostanie podpisany elektronicznie przez reprezentantów spółki.

Reprezentant spółki ma wątpliwości, czy dany zakres wpływu kwalifikuje daną osobę jako beneficjenta rzeczywistego. Może w tym zakresie uzyskać poradę, ale ostateczna odpowiedzialność pozostaje po jego stronie.

Traktowanie definicji szczegółowej beneficjenta rzeczywistego dla osób prawnych jako wyczerpującej listy przypadków

Ustawodawca dla osób prawnych podaje przykładową listę sytuacji, w których dana osoba spełnia definicję beneficjenta rzeczywistego (np. posiadanie więcej niż 25% udziałów w spółce). Nie jest to jednak lista wyczerpująca, gdyż posługuje się określeniem „w tym".

Definicję tę należy traktować w ten sposób, że każdy, kto pod nią wpada jest na pewno beneficjentem rzeczywistym. Ale brak spełnienia kryteriów w niej podanych nie oznacza, że się beneficjentem rzeczywistym nie jest, o ile wywiera się decydujący wpływ na spółkę.

W spółce 100% udziałów posiada Jan A. jednak de facto całą kontrolę nad spółką powierzył swojemu synowi Adamowi A. Jako beneficjenta należy wpisać zarówno Jana A. jak i Adama A.

Pomijanie okoliczności faktycznych

Przypomnijmy, iż ustawa odnosi się nie tylko do okoliczności prawnych, lecz także do okoliczności faktycznych. Te drugie są dosyć często pomijane.

Dosyć częstym zabiegiem jest celowe zbycie części udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością osobie z bliskiej rodziny, tak by spaść poniżej ustawowego progu zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego (25%). Taki zabieg absolutnie nie oznacza, że dana osoba przestała być beneficjentem rzeczywistym, jeśli z okoliczności faktycznych wynika, że w dalszym ciągu wywiera decydujący wpływ na spółkę (przykładowo łącznie z innym członkiem rodziny).