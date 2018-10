Działalność spółki w organizacji

Zgodnie z art. 11 § 2, "do spółki kapitałowej w organizacji w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące danego typu spółki po jej wpisie do rejestru". Pod pojęciem "sprawy nieuregulowane w ustawie" należy rozumieć sprawy nieuregulowane przez przepisy o spółce w organizacji lub o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo akcyjnej w organizacji jak również nieuregulowane przez przepisy odnoszące się do procesu tworzenia konkretnej spółki.

Okres w jakim spółka będzie trwać w tym charakterze zależy od wielu czynników, zaczynając od szybkości działań wspólników spółki, a kończąc na „sprawności” pracy sądu rejestrowego. Zgodnie bowiem z treścią art. 11 KSH: Spółki kapitałowe w organizacji, mogą we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną, co pozwala nam kwalifikować je jako jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Przydzielenie spółce w organizacji zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych daje pewnego rodzaju „wygodę” i poszerza jej pole manewru, bowiem spółka taka mimo, iż jest tworem tymczasowym, może zawierać umowy, zatrudniać pracowników, a nawet nabywać nieruchomości, co wiąże się z możliwością gromadzenia własnego majątku.

reklama reklama

Polecamy: Przekształcenia spółek. Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe

Jeśli chodzi o firmę spółki w organizacji, dla bezpieczeństwa obrotu, tuż po firmie, obok sformułowania „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/ spółka akcyjna” należy dodać oznaczenie „w organizacji” np.: „XYZ spółka akcyjna w organizacji”. Ma to na celu ułatwienie potencjalnym kontrahentom stwierdzenia statusu prawnego spółki tj. odróżnienie jej od spółek wpisanych już do KRS. Nie ujawnienie w firmie spółki kapitałowej faktu pozostawania przez nią w stadium organizacji, rodzi możliwość domagania się odszkodowania, przez stronę poszkodowaną na zasadach ogólnych.

Przepisy kodeksu spółek handlowych w sposób wyraźny regulują kwestie reprezentacji spółek osobowych, kapitałowych oraz spółek kapitałowych w organizacji. Art. 161 § 2 KSH wprost stanowi, że spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji reprezentowana jest przez zarząd albo przez pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników. Jeśli chodzi o reprezentację spółki akcyjnej w organizacji, art. 323 § 2 KSH wskazuje, iż zdolni do reprezentacji do chwili ustanowienia zarządu są wszyscy założyciele działający łącznie albo pełnomocnik ustanowiony jednomyślną uchwałą założycieli.

Istnienie spółki w organizacji kończy się z momentem wpisu jej do odpowiedniego rejestru, w tej chwili spółka zyskuje osobowość prawną i staję się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną.

Autor: Kaja Żmijewska

Zobacz: Spółki