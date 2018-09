Czy z zakończonej umowy o pracę i trwającego zlecenia przysługuje zasiłek chorobowy

Od 1 września 2018 r. prawo do zasiłku chorobowego będzie przysługiwało wskazanej przez Państwa osobie tylko z trwającej umowy zlecenia, jeżeli z tytułu jej zawarcia przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek chorobowy z zakończonej umowy o pracę nie będzie jej przysługiwać, gdyż kontynuuje ona działalność zarobkową (realizuje umowę zlecenia) stanowiącą tytuł do objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Szczegóły w uzasadnieniu.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę i jednocześnie wykonująca umowę zlecenia zawartą z innym podmiotem niebędącym jej pracodawcą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym ze stosunku pracy. Z umowy zlecenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe mogą mieć charakter dobrowolny - jednak tylko w sytuacji, gdy pracownik z tytułu umowy o pracę otrzymuje pensję przynajmniej w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. 2100 zł).

W opisanej sytuacji zleceniobiorca był zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego i zdrowotnego oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, gdyż jego wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w przeliczeniu na miesiąc było niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasiłek chorobowy przysługuje osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie. Jeśli więc ubezpieczony jest zatrudniony na umowę o pracę z wynagrodzeniem niższym od minimalnego wynagrodzenia i dodatkowo (równolegle) wykonuje umowę zlecenia zawartą z obcym podmiotem, z tytułu której przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, każda umowa jest odrębnym tytułem do objęcia go ubezpieczeniem chorobowym.

Oznacza to, że w przypadku powstania niezdolności do pracy ubezpieczonemu przysługuje świadczenie chorobowe z każdego z tych tytułów. Jeśli płatnicy składek (pracodawca i zleceniodawca) są uprawnieni do wypłaty swoim ubezpieczonym świadczeń chorobowych, pracownik otrzyma należne mu świadczenia w każdej z zatrudniających go firm. Natomiast w przypadku braku takiego uprawnienia płatność zasiłku podejmie ZUS właściwy ze względu na siedzibę płatnika składek.

Po rozwiązaniu umowy o pracę pracownik może ubiegać się o zasiłek chorobowy zarówno wówczas, gdy niezdolność do pracy powstanie podczas pracowniczego zatrudnienia i trwa po jego ustaniu, jak i wtedy, gdy zachoruje po rozwiązaniu umowy o pracę.

