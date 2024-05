Dzień Matki. Jak wygląda rynek pracy kobiet?

Coraz częściej u pracodawców możemy zauważyć elastyczność w zakresie czasu i miejsca wykonywania pracy. Aspekt ten stanowi niezwykle istotny punkt na liście wartości pracujących rodziców. Dzięki temu firmy mają szansę na budowanie atrakcyjnego miejsca pracy, jednak to nie wszystko. Praca zdalna, dofinansowanie do żłobków, czy udogodnienia dla kobiet w ciąży to tylko niektóre z oferowanych benefitów.

– Firmy dbają o to, aby pracownicy mogli godzić obowiązki zawodowe z rodzinnymi. Oczywiście nie wszędzie jest to możliwe z uwagi na specyfikę pracy, branżę, jednak w porównaniu do czasów sprzed pandemii, obserwujemy znaczącą liberalizację zasad i chęć wyjścia naprzeciw oczekiwaniom pracującym mamom i tatom – dodaje Katarzyna Gołek i podkreśla, że w wielu przypadkach pracujący rodzice poszukują stanowisk z nastawieniem na elastyczność.

– Często słyszymy pytania o np. zadaniowy model pracy zamiast pracy „od-do”, możliwość odbierania dziecka z placówki edukacyjnej o wybranej porze lub nawet zorganizowaną przez pracodawcę opiekę w formie punktu przedszkolnego. Niektóre organizacje proponują pracownikom także częściowe dofinansowanie edukacji dzieci, jednak bywa to wciąż nieczęsto spotykane – mówi ekspertka.