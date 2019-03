Na proces budowania marki składa się kilka elementów takich jak na przykład ciekawa autoprezentacja, storytelling czy właściwe poruszanie się po mediach społecznościowych. Jak skutecznie zbudować własną markę osobistą? Jakich narzędzi używać do budowania marki osobistej? Co zrobić, aby nasza marka osobista stale była podsycana? Na te i inne pytania odpowiem w niniejszym artykule.

Jak skutecznie zbudować własną markę osobistą?

W jakimkolwiek momencie życie byśmy nie byli budowania marki nie zaczynamy od zera. Każdy z nas ma już jakieś umiejętności, predyspozycje, talenty oraz zdobył już jakieś doświadczenie zawodowe. Proces budowania marki zaczyna się, więc od uświadomienia sobie, kim chcę być i jak chcę być postrzegany. Jeśli mówimy o budowaniu marki osobistej, jaką jest nasze nazwisko musimy zadać sobie pytanie – w jakim celu to robimy? Do czego nam to będzie potrzebne? Jakie będą tego konsekwencje? Odpowiedzi na te pytania pozwolą obrać na kierunek naszych działań. Budowanie marki wymaga czasu. Często na początku nie wiemy dokładnie jakie działania powinniśmy podjąć. Wtedy rozwiązaniem może być kierunek naszego rozwoju osobistego i zawodowego. Kiedy określimy gdzie chcielibyśmy być za 3-5 lat wtedy łatwiej będzie nam stworzyć plan działania.

Istotnym elementem w procesie budowania marki osobistej jest pokazanie się z jak najlepszej strony. Możemy zacząć budować swoją markę od pokazania się w lokalnej gazecie branżowej, wystąpieniu w radio przy okazji eventów organizowanych w danym mieście bądź zaistnieniu w lokalnym środowisku branżowym. Każde wystąpienie publiczne takie jak prelekcje, szkolenia, treningi, warsztaty są bardzo dobrym sposobem na promowanie siebie i tego, co robimy.

Jakich narzędzi używać do budowania marki osobistej?

W dobie Internetu budowanie marki osobistej sprowadza się głównie do zaistnienia w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn i inne.

W zależności, w jakiej branży działamy kanał dystrybucji naszych produktów może być inny. Pisząc artykuły mogę wybrać prasę papierową bądź internetową. Prowadząc salon kosmetyczny można wybrać promowanie swoich usług w postaci zdjęć na Instagramie. Istotnym elementem w budowaniu marki odgrywa fotografia biznesowa. Dobrze zrobione zdjęcia w ciekawych ujęciach przez profesjonalnego fotografa podnoszą naszą wartość, jako eksperta w swojej dziedzinie. Fotografię biznesową możemy wykorzystać, jako naszą wizytówkę na naszej stronie internetowej lub np. w gazecie, której udzielaliśmy wywiadu. Zadbajmy o to, aby zdjęcia robione nam na eventach również odwzorowywały nasz potencjał i były zgodne z naszą działalnością. Ciężko być wiarygodnym sprzedawcą w stroju sportowym lub stylistką, która sama nie nosi dobrze dobranych ubrań. Innym narzędziem aktywnego budowania marki osobistej może być nagrywanie krótkich filmików na kanale YouTube bądź nagranie webinaru branżowego. Bycie przed kamerą jest dużym wyzwaniem, na które nie każdy będzie w stanie się odważyć. Jednak w dzisiejszych czasach wystąpienia publiczne są siłą napędową budowania marki osobistej.