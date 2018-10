Zawody przyszłości - studia i co dalej?

Do niedawna przepustką do znalezienia dobrze płatnej pracy były studia. Obecnie rynek pracy jest nasycony ludźmi z wyższym wykształceniem a to nie zawsze gwarantuje otrzymanie dobrze płatnej pracy. Pracodawcy oczekują od potencjalnego pracownika nie tylko wiedzy merytorycznej, ale i praktycznych umiejętności – a takie połączenie gwarantują przede wszystkim osoby, które mają fach w ręku. W takim razie jakie zawody mają przyszłość? Co będzie popularnym zawodem za 5, 10 czy 15 lat? Na te i inne pytania odpowiem w niniejszym artykule.

Jaką szkołę wybrać?

Wszystko zależy od naszych predyspozycji oraz zainteresowań młodych ludzi. Jedni mają umysł matematyczny, inni humanistyczny a jeszcze inni czysto techniczny. Są również dzieci uzdolnione sportowo, plastycznie, muzycznie czy teatralnie. Każdy z nas jest inny i każdy z tych młodych ludzi będzie kiedyś pracował w innym zawodzie. Czy wymarzonym? Tego nie wiem. Mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Bo jak mówią „Jeśli twoja praca jest pasją, to nie przepracujesz ani jednego dnia”. Wybierając szkołę ponadpodstawową warto rozważyć szkoły zawodowe. Dziś wachlarz kierunków-zawodów, w których można się kształcić jest bardzo duży. Od technika ekonomisty, przez technika farmacji po technika weterynarii czy florysty. Nie ma gorszych i lepszych zawodów. Jeśli młody człowiek nie zdecyduje się na szkołę zawodową zawsze ma możliwość wyboru liceum ogólnokształcącego z klasami profilowanymi. Być może z wiekiem nabierze on przejrzystości co chce w życiu robić. Jak będziemy dorośli sami zdecydujemy jaką chcemy wybrać pracę.

Jakie zawody mają przyszłość?

Branża IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na rynku. Wszelkiego rodzaju zawody informatyczne czy techniczne są przyszłościowe. Postęp technologiczny jest nieunikniony. Coraz więcej urządzeń wymaga oprogramowania a co za tym idzie specjalistów, którzy je wykonują. W każdym zawodzie wykorzystywane są systemy informatyczne. Czy to będzie praca biurowa, jako bankowiec, czy to będzie maszynista nowoczesnego pociągu bądź sprzedawca warzyw i owoców wszędzie będzie wykorzystywana technologia z użyciem komputerów.

Co będzie popularnym zawodem za 5, 10 czy 15 lat?

Coraz większą wagę przywiązujemy do tzw. Life Balance czyli równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Okazuje się, że zawody takie jak dietetyk, rehabilitant, trener personalny czy trener rozwoju osobistego mają bardzo duże szanse na rozwój w przyszłości. Praca w korporacjach lub na własnej działalności wymaga od nas 100% zaangażowania a czasem nawet więcej. To powoduje, że chcemy się ciągle dokształcać i dbać o swoje zdrowie.

Podejmując decyzję o wyborze zawodu pamiętajmy o tym, że praca powinna dawać nie tylko możliwości finansowe ale również satysfakcje i spełnienie osobiste.

