Odroczenie składek ZUS z powodu koronawirusa

Możliwość odroczenia terminu płatności składek nawet o trzy miesiące oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych - to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa. ZUS przygotował nowy uproszczony wniosek dla osób starających się o ulgę w spłacie należności.

- Zgodnie z nowym zarządzeniem ZUS, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie terminu płatności składek o 3 miesiące, a także o zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności w układach ratalnych. Zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych firm jest to naprawę trudny okres - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Wniosek przygotowany przez ZUS to tylko jeden formularz, w którym wnioskodawca opisze w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Dokument będzie można złożyć poprzez Platformę Usług Elektronicznych, wysłać pocztą tradycyjną lub przekazać do specjalnych skrzynek w placówkach ZUS.

Zgodnie z zaproponowanymi rozwiązaniami odroczenie terminu płatności w uproszczonym trybie będzie dotyczyło wyłącznie składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r. Co ważne może on objąć także składki, których termin płatności już upłynął oraz zawartych już układów ratalnych i odroczeń z terminami płatności od marca do maja 2020 r.

- Przedsiębiorca, który skorzysta z odroczenia terminu płatności składek lub układów ratalnych może liczyć na wstrzymanie wdrażania postępowania przedegzekucyjnego, egzekucyjnego oraz stosowania sankcji - dodaje rzeczniczka.

Jakie składki możesz odroczyć?

Zgodnie z przepisami odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek nie gwarantuje udzielenia tej ulgi. Jeżeli ZUS odmówi odroczenia, przedsiębiorca musi zapłacić należne składki wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie.

Masz pytania - zadzwoń

Więcej informacji na stronie www.zus.pl w zakładce Firmy/Ulgi umorzenia. Dla naszych klientów udostępniamy numery telefonów do doradców ds. ulg i umorzeń we wszystkich placówka znajduje się na stronie: https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/doradca-w-sprawie-ulg-i-umorzen.

Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego