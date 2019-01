Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.

W 2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 2100 zł brutto zaś minimalna stawka godzinowa 13,70 zł. brutto/h. W 2019 r. pracownikom trzeba zapłacić więcej. O ile?

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę, czyli tzw. najniższa krajowa uległa podwyżce o 150 zł co oznacza wzrost o 7,1 proc. wobec roku ubiegłego i stanowi 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Oznacza to, że wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa niż 2250 zł brutto. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych.

Pamiętać jednak należy, że przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się: nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Minimalna stawka godzinowa

Minimalna stawka godzinowa to zgodnie z definicją zawartą w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Dotyczy więc ona umów cywilnoprawnych (zlecenia), a także świadczenia usług. Podkreślić przy tym należy, że przepisami tymi nie jest objęta nadużywana na polskim rynku pracy umowa o dzieło. Minimalną stawkę godzinową w 2019 r. ustalono we wskazanym rozporządzeniu w wysokości 14,70 zł. brutto. Jest to więc wzrost o 1 zł w porównaniu do 2018 r.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2002 nr 200 poz. 1679 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.