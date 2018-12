Jak przygotować się do zmian 2019 w prawie pracy i ZUS

Poniżej przedstawiamy wykaz najważniejszych zmian dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które zostały uchwalone do dnia oddania niniejszej publikacji do druku. W parlamencie ciągle trwają prace nad uproszczeniami w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp i tworzenia służby bhp, a także nad nową wysokością odpisów na zfśs. Zmiany te przedstawimy w kolejnym numerze MPPiU po ich ostatecznym uchwaleniu.

1. Zmiany w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej

1.1. Na czym polegają zmiany

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie mógł prowadzić i przechowywać dokumentację pracowniczą (akta osobowe i dokumenty w sprawach związanych ze stosunkiem pracy) w wersji papierowej lub elektronicznej. Obie te formy będą równorzędne. Dzięki temu pracodawca nie będzie musiał się obawiać zmiany decyzji o przejściu z jednej formy na drugą. Będzie to mógł uczynić w każdym czasie, bez względu na to, czy zatrudnił pracowników przed czy od 1 stycznia 2019 r.

Zasadniczo od 1 stycznia 2019 r. obowiązek archiwizacji dokumentacji pracowniczej zostanie skrócony z 50 do 10 lat. Okres ten ma być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Początek liczenia tego terminu będzie zatem przypadał zawsze na 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym doszło do zakończenia stosunku pracy. Nie będzie jednak dotyczył wszystkich pracowników pozostających w zatrudnieniu pracowniczym (patrz tabela: Jak długo należy przechowywać dokumentację pracowniczą od 1 stycznia 2019 r.). Po upływie obowiązkowych okresów przechowywania dokumentacji pracodawca będzie mógł ją zniszczyć w taki sposób, by odtworzenie jej treści było niemożliwe. Zniszczenie dokumentacji powinno nastąpić w terminie do 12 miesięcy po upływie okresu przeznaczonego na odbiór dokumentacji pracowniczej. Do chwili zniszczenia pracodawca może wydać dokumentację pracownikowi.

W razie ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem w ciągu 10 lat od zakończenia poprzedniej umowy pracodawca nie zakłada nowej dokumentacji pracowniczej, lecz kontynuuje prowadzenie poprzedniej.

