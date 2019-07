Obowiązkowy split payment w wybranych branżach od 1 września 2019

2 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza m. in. obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP) w wybranych branżach. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 września 2019 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących podatków dochodowych, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 r.

Projektowane przepisy mają przeciwdziałać nadużyciom i oszustwom podatkowym poprzez eliminację ryzyka znikania podatników wraz z zapłaconym, a nieodprowadzonym podatkiem VAT.

reklama reklama



Polecamy: Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych

Obowiązkowy MPP ma być stosowany do dostaw towarów i świadczenia usług, które są obecnie objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej (branże: stalowa, paliwowa, usług budowlanych, przenoszenia uprawnień do CO2). Będą nim objęte także transakcje, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria.

MPP pozwoli na zabezpieczenie budżetu państwa przed ryzykiem nieodprowadzenia VAT przez dostawcę. Jednocześnie uwolni kontrahentów od ryzyka uwikłania w schematy, które zmierzają do wyłudzenia tego podatku.

Elementem identyfikującym obowiązkowe zastosowanie MPP do danej transakcji będzie odpowiednia informacja zamieszczona na fakturze.

Projekt wprowadza ułatwienia zarówno w modelu dobrowolnym, jak i obowiązkowym, które polegają na: